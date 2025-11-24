श्रीराम-जानकी विवाह महोत्सव, आज सजेगा विवाह मंडप, खिलेगी हल्दी, कड़ी और बरा के साथ छनेगी पंगत

बता दें कि, इससे पहले बीती शाम 6 बजे बेतवा नदी के कंचना घाट पर पहुंचे विधायक अनिल जैन, कलेक्टर जमुना भिडे, एसपी डॉ. राय सिंह नरवरिया, जिला पंचायत सीईओ रोहन सक्सेना समेत अन्य अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों के साथ आमजनों ने मां बेतवा की आरती की। विधि-विधान से मां बेतवा की आरती के बाद यहां पर सभी ने मिलकर भगवान के विवाह महोत्सव की खुशी में दीप प्रज्ज्वलित किए। यहां पर प्रशासन ने दीपकों के 400 ब्लॉक तैयार किए थे। इसके लिए तैनात वॉलेंटियर ने एक के बाद एक दीप प्रज्ज्वलित करना शुरू किए। जब यहां पर सवा लाख दीपक एक साथ जले तो पूरा कंचना घाट दमक उठा।