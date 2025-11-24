एमपी के अयोध्या में श्रीराम-जानकी विवाह महोत्सव की धूम, सवा लाख दीयों से जगमगाया कंचना घाट, देखें अद्भुत दृष्य

राज्य के टीकमगढ़ जिले से वर्ष 2018 में अलग होकर बने निवाड़ी जिले में स्थित धार्मिक नगरी ओरछा में जन-जन के आराध्य भगवान राम राजा सरकार और माता जानकी के विवाहोत्सव की पूर्व संध्या पर दीप प्रज्ज्वलित किए गए। भगवान राम राजा सरकार की नगरी में हर साल भगवान राम और माता जानकी का तीन दिवसीय विवाहोत्सव बुंदेली परंपरा और राजसी वैभव के साथ मनाया जाता है। इस साल भी ओरछा को दुल्हन की तरह सजाया गया है। ऐसे में पूरा शहर रोशनी से जगमगा रहा है।