टीकमगढ़

एमपी के अयोध्या में श्रीराम-जानकी विवाह महोत्सव की धूम, सवा लाख दीयों से जगमगाया कंचना घाट, देखें अद्भुत दृष्य

SriRam Janaki wedding festival : धार्मिक नगरी ओरछा में बेतवा नदी का कंचना घाट बीती रात सवा लाख दीयों से जगमगा उठा। इस दौरान बेतवा नदी की गंगा की तर्ज पर आरती की गई।

टीकमगढ़

Mohammad Faiz Mubarak

Nov 24, 2025

SriRam Janaki wedding festival

ओरछा में श्रीराम-जानकी विवाह महोत्सव की धूम (Photo Source- patrika)

SriRam Janaki wedding festival :मध्य प्रदेश की अयोध्या कहे जाने वाले श्री राम राजा सरकार की नगरी ओरछा में श्रीराम-जानकी विवाह महोत्सव की धूम है। इस पूर्व संध्या पर दीप प्रज्ज्वलित किए गए। धार्मिक नगरी ओरछा से बहने वाली बेतवा नदी का कंचना घाट बीती रात 1 लाख 25 हजार दीयों से जगमगा उठा। इस दौरान बेतवा नदी की गंगा की तर्ज पर आरती की गई।

राज्य के टीकमगढ़ जिले से वर्ष 2018 में अलग होकर बने निवाड़ी जिले में स्थित धार्मिक नगरी ओरछा में जन-जन के आराध्य भगवान राम राजा सरकार और माता जानकी के विवाहोत्सव की पूर्व संध्या पर दीप प्रज्ज्वलित किए गए। भगवान राम राजा सरकार की नगरी में हर साल भगवान राम और माता जानकी का तीन दिवसीय विवाहोत्सव बुंदेली परंपरा और राजसी वैभव के साथ मनाया जाता है। इस साल भी ओरछा को दुल्हन की तरह सजाया गया है। ऐसे में पूरा शहर रोशनी से जगमगा रहा है।

कल शहर में भ्रमण करेगी रामजी की पालकी

इस संबंध में निवाड़ी कलेक्टर जमुना भिड़े का कहना है कि, रविवार से विवाह पंचमी का उत्सव की शुरूआत हुई है। ये उत्सव तीन दिन तक चलेगा। रविवार को सवा लाख दीये जलाकर प्रकाश पर्व मनाया गया। सोमवार को हल्दी (मंडप) का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। श्रद्धालुओं के लिए भंडारे की व्यवस्था की गई है। वहीं, 25 नवंबर यानी मंगलवार को भगवान श्री राम जी की पालकी निकाली जाएगी, जो पूरे शहर का भ्रमण करेगी।

Hindi News / Madhya Pradesh / Tikamgarh / एमपी के अयोध्या में श्रीराम-जानकी विवाह महोत्सव की धूम, सवा लाख दीयों से जगमगाया कंचना घाट, देखें अद्भुत दृश्य

टीकमगढ़

मध्य प्रदेश न्यूज़

