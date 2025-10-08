MP के श्रीराम राजा लोक में ‘Dalmia Group’ करेगा इन्वेस्ट, PPP मॉडल से होगा विकास

Shriram Raja Lok dalmia group investment ppp mode (फोटो- सोशल मीडिया)
Dalmia Group Investment: विश्व प्रसिद्ध श्रीराम राजा सरकार की नगरी ओरछा में पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए अब सरकार पीपीपी मोड (PPP Mode) में काम करने जा रही है। श्रीराम राजा लोक (Shriram Raja Lok) के तहत इसमें पहला काम डालमिया ग्रुप के सभ्यता समूह को दिए जाने की तैयारी की जा रही है। सभ्यता समूह का टेंडर खुलने के बाद ग्रुप की डायरेक्टर अवंतिका डालमिया ने पर्यटन विभाग के अधिकारियों के साथ साइड का भ्रमण किया। इसके बाद विभाग और ग्रुप के बीच एमओयू साइन किया जाएगा। (mp news)
ओरछा आने वाले पर्यटक यहां पर अधिक से अधिक समय व्यतीत करें इसके लिए सरकार यहां पर 12 एकड़ में श्रीराम राजा लोक का निर्माण कर रही है। तो उन्हें बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने एवं यहां पर बनने वाले यूजियम आदि का रखरखाव और संरक्षण का काम निजी हाथों में देने का फैसला लिया है।
ऐसे में राम राजा लोक के दूसरे चरण में पर्यटन विभाग ने यहां पर बनने वाले तीन यूजियम एवं प्रतिदिन किए जाने वाले लाइट एंड साउंड शो का काम पीपीपी मोड में देने के लिए निविदा जारी की गई थी। इसमें देश के प्रसिद्ध डालमिया समूह ने अपनी दिलचस्पी दिखाई है। इसे लेकर सोमवार को पर्यटन विभाग के अधिकारियों के साथ ही डायमिया समूह की डायरेक्टर अवंतिका डायमिया ने ओरछा का भ्रमण कर साइड को देखा। (mp news)
डायमिया समूह यहां पर 10 वर्षों तक इन यूजियम का रखरखाव करेगा। पीयूष वाजपेयी ने बताया कि अभी डायमिया ग्रुप का टेंडर ओपन हुआ है और उन्होंने साइड विजिट की है। ग्रुप के साथ अभी विभाग की फाइनल बात चल रही है और एमओयू साइन होने के बाद ही सभी शर्तों पर विचार कर आगे का काम किया जाएगा। इस दौरान पर्यटन विभाग के प्लानिंग ज्वाइन डायरेक्टर प्रशांत सिंह बघेल, पुरातत्व विभाग के क्यूरेटर घनश्याम बाथम साथ रहे। (mp news)
पर्यटन विभाग के उपयंत्री पीयूष वाजपेयी ने बताया कि पर्यटन विभाग दूसरे चरण में सातार नदी पर चंद्रशेखर आजाद पार्क, बारुद खाना और जहांगीर महल में म्यूजियम का निर्माण करेगा। चंद्रशेखर आजाद पार्क में चंद्रशेखर आजाद के जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों एवं घटनाओं के साथ ही स्थानीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बारे में जानकारी दी जाएगी।
वहीं, बारुद खाना में बुंदेला साम्राज्य के समय में उपयोग किए जाने वाले हथियारों, बारुद आदि की जानकारी एवं उनका प्रदर्शन किया जाएगा। जहांगीर महल में बनने वाले यूजियम में गढ़कुंडार में बुंदेला साम्राज्य की स्थापना से लेकर ओरछा के निर्माण, श्रीराम के आगमन एवं उसके आगे की बुंदेला राजवंश की गाथा का बखान किया जाएगा। इसके साथ ही जहांगीर महल के उत्तरी भाग में लाइट एंड साउंड शो का आयोजन किया जाएगा। (mp news)
