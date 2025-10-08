MP के श्रीराम राजा लोक में ‘Dalmia Group’ करेगा इन्वेस्ट, PPP मॉडल से होगा विकास

Dalmia Group Investment: विश्व प्रसिद्ध श्रीराम राजा सरकार की नगरी ओरछा में पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए अब सरकार पीपीपी मोड (PPP Mode) में काम करने जा रही है। श्रीराम राजा लोक (Shriram Raja Lok) के तहत इसमें पहला काम डालमिया ग्रुप के सभ्यता समूह को दिए जाने की तैयारी की जा रही है। सभ्यता समूह का टेंडर खुलने के बाद ग्रुप की डायरेक्टर अवंतिका डालमिया ने पर्यटन विभाग के अधिकारियों के साथ साइड का भ्रमण किया। इसके बाद विभाग और ग्रुप के बीच एमओयू साइन किया जाएगा। (mp news)