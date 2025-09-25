46 साल से अटका नपा का सीमा विस्तार, प्रस्तावित गांव बन गए शहर

सीमा वृद्धि न होने से पंचायत क्षेत्र में निवास करने वाले लोग अब मूलभूत सुविधाओं को परेशान है। नगरीय एवं पंचायत क्षेत्र की सीमा में बनी अनेक कॉलोनियों में यह समस्या देखी जा रही है। नगर पालिका के पीछे वैशाली, चित्रांश नगर में लोग नाली, सड़क, लाइट और पानी को परेशान है। यह कॉलोनियां पंचायत में आती है। यही हाल चकरा गांव का है। जानकारी के अनुसार चकरा का एक हिस्सा वार्ड नंबर 20 में आता है तो दूसर हिस्सा पंचायत में है। भाजपा कार्यालय के पीछे पूरी कॉलोनियों का विस्तार हो गया है और यहां पर शहर के लोग जाकर बस गए है। लेकिन सुविधाएं कोई नहीं है। यही हाल तखा, अनंतपुरा सहित अन्य गांवों की सीमाओं में बनी कॉलोनियां का है। (MP News)