Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

टॉलीवुड

KGF फेम हरीश राय की कैंसर से मौत, पेट में भर गया था पानी, गले पर आ गई थी सूजन

Harish Rai Passed Away: एक्टर यश की फिल्म KGF के एक्टर हरीश राय का कैंसर से निधन हो गया है। उनकी हालत काफी खराब हो गई थी और उनके पेट में पानी भर गया था।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Nov 06, 2025

KGF Actor Harish Rai Dies

फिल्म KGF के एक्टर हरीश राय का निधन

Harish Rai Dies: साल 2025 जाते-जाते एक बार फिर दुखद खबर देकर जा रहा है। KGF में अपनी दमदार एक्टिंग के लिए मशहूर अभिनेता हरीश राय का निधन हो गया है। उन्होंने 63 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया है। एक्टर हरीश लंबे समय से कैंसर से जंग लड़ रहे थे और फिर कैंसर के आगे एक्टर ने घुटने टेक दिए और इलाज के दौरान गुरुवार को बेंगलुरु के किदवई अस्पताल में दम तोड़ दिया।

KGF एक्टर की कैंसर से हुई मौत (KGF Actor Harish Rai Dies)

कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री में हरीश राय ने तीन दशक से ज्यादा समय से अपनी पहचान बनाई थी, लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी साल 1990 के दशक की सुपरहिट फिल्म 'ओम' से मिली थी। इस फिल्म में उन्होंने "डॉन रॉय" का आइकॉनिक किरदार निभाया था, जो दर्शकों के बीच काफी फेमस हुआ था।

KGF के समय भी थी हालत खराब (Harish Rai Passed Away)

बता दें, हरीश राय जब KGF की शूटिंग कर रहे थे उस समय भी वह कैंसर से पीड़ित थे और उन्होंने खुद इस वजह का खुलासा किया था कि वह फिल्म में लंबी दाढ़ी रखे हुए थे ताकि अपने गले पर आई सूजन को छुपा सकें। वहीं, 'मनी कंट्रोल' की रिपोर्ट के अनुसार, हरीश राय का कैंसर उनके पेट तक फैल गया था। इस वजह से वह बहुत कमजोर और पतले हो गए थे और उनके पेट में भी पानी भर गया था, जिससे उनकी हालत लगातार खराब हो रही थी।

कैंसर के चलते बनाई थी फिल्मों से दूरी (Harish Rai Movie)

हरीश राय ने कैंसर के कारण ही फिल्मों से दूरी बना ली थी और फिर KGF से फिल्मों में वापसी की थी, पर कैंसर फैलने लगा तो वह फिल्मों से फिर दूर हो गए थे।

हरीश राय ने तमिल और कन्नड़ दोनों भाषाओं की कई फिल्मों में काम किया था। विलेन से लेकर भावुक पिता के किरदार तक, हरीश राय ने अपनी हर भूमिका से दर्शकों को खुश किया था। उनका निधन कन्नड़ सिनेमा के लिए एक बड़ी क्षति है। उनके फैंस को यकीन नहीं हो रहा है कि एक्टर का निधन हो गया है। सोशल मीडिया पर लोग उनकी तस्वीरें शेयर कर अपने फेवरेट एक्टर को श्रद्धांजलि दे रहे हैं।

ये भी पढ़ें

Influencer Anunay Sood Dies: 32 साल के इन्फ्लुएंसर की मौत, टूटा परिवार, आखिरी पोस्ट भी आई सामने
मनोरंजन
Anunay Sood Famous Travel Influencer dies

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

tollywood

Published on:

06 Nov 2025 01:52 pm

Hindi News / Entertainment / Tollywood / KGF फेम हरीश राय की कैंसर से मौत, पेट में भर गया था पानी, गले पर आ गई थी सूजन

बड़ी खबरें

View All

टॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

चाइल्ड आर्टिस्ट का फूटा प्रकाश राज पर गुस्सा, एक्टर के एक फैसले से मचा बवाल, जानें पूरा मामला

Child artist Deva Nandha criticizes Prakash Raj
टॉलीवुड

एक्ट्रेस को भेजे अपने प्राइवेट पार्ट्स के वीडियो, किए गंदे मैसेज, पुलिस के हत्थे चढ़ा आरोपी

Tv actress Receives Videos
टॉलीवुड

महीनों से जेल में बंद है ये सुपरस्टार, जमानत की लगा रहा है गुहार

Darshan Fan Murder Case Update
टॉलीवुड

पीआरके फैंडम ऐप से जुड़ेंगे फैंस और पसंदीदा सितारे

समाचार

चिरंजीवी का इस बात पर फूटा गुस्सा, थाने में दर्ज कराई FIR

Chiranjeevi Files Complaint
टॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.