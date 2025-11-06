KGF फेम हरीश राय की कैंसर से मौत, पेट में भर गया था पानी, गले पर आ गई थी सूजन

बता दें, हरीश राय जब KGF की शूटिंग कर रहे थे उस समय भी वह कैंसर से पीड़ित थे और उन्होंने खुद इस वजह का खुलासा किया था कि वह फिल्म में लंबी दाढ़ी रखे हुए थे ताकि अपने गले पर आई सूजन को छुपा सकें। वहीं, 'मनी कंट्रोल' की रिपोर्ट के अनुसार, हरीश राय का कैंसर उनके पेट तक फैल गया था। इस वजह से वह बहुत कमजोर और पतले हो गए थे और उनके पेट में भी पानी भर गया था, जिससे उनकी हालत लगातार खराब हो रही थी।