KGF फेम हरीश राय की कैंसर से मौत, पेट में भर गया था पानी, गले पर आ गई थी सूजन

फिल्म KGF के एक्टर हरीश राय का निधन
Harish Rai Dies: साल 2025 जाते-जाते एक बार फिर दुखद खबर देकर जा रहा है। KGF में अपनी दमदार एक्टिंग के लिए मशहूर अभिनेता हरीश राय का निधन हो गया है। उन्होंने 63 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया है। एक्टर हरीश लंबे समय से कैंसर से जंग लड़ रहे थे और फिर कैंसर के आगे एक्टर ने घुटने टेक दिए और इलाज के दौरान गुरुवार को बेंगलुरु के किदवई अस्पताल में दम तोड़ दिया।
कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री में हरीश राय ने तीन दशक से ज्यादा समय से अपनी पहचान बनाई थी, लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी साल 1990 के दशक की सुपरहिट फिल्म 'ओम' से मिली थी। इस फिल्म में उन्होंने "डॉन रॉय" का आइकॉनिक किरदार निभाया था, जो दर्शकों के बीच काफी फेमस हुआ था।
बता दें, हरीश राय जब KGF की शूटिंग कर रहे थे उस समय भी वह कैंसर से पीड़ित थे और उन्होंने खुद इस वजह का खुलासा किया था कि वह फिल्म में लंबी दाढ़ी रखे हुए थे ताकि अपने गले पर आई सूजन को छुपा सकें। वहीं, 'मनी कंट्रोल' की रिपोर्ट के अनुसार, हरीश राय का कैंसर उनके पेट तक फैल गया था। इस वजह से वह बहुत कमजोर और पतले हो गए थे और उनके पेट में भी पानी भर गया था, जिससे उनकी हालत लगातार खराब हो रही थी।
हरीश राय ने कैंसर के कारण ही फिल्मों से दूरी बना ली थी और फिर KGF से फिल्मों में वापसी की थी, पर कैंसर फैलने लगा तो वह फिल्मों से फिर दूर हो गए थे।
हरीश राय ने तमिल और कन्नड़ दोनों भाषाओं की कई फिल्मों में काम किया था। विलेन से लेकर भावुक पिता के किरदार तक, हरीश राय ने अपनी हर भूमिका से दर्शकों को खुश किया था। उनका निधन कन्नड़ सिनेमा के लिए एक बड़ी क्षति है। उनके फैंस को यकीन नहीं हो रहा है कि एक्टर का निधन हो गया है। सोशल मीडिया पर लोग उनकी तस्वीरें शेयर कर अपने फेवरेट एक्टर को श्रद्धांजलि दे रहे हैं।
बड़ी खबरेंView All
टॉलीवुड
मनोरंजन
ट्रेंडिंग