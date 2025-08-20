Pala Suresh Dies: फेमस मिमिक्री आर्टिस्ट घर में पाए गए मृत, परिवार में पसरा मातम

खबरों के अनुसार, सुरेश, कथित तौर पर हृदय रोग से पीड़ित थे, कोट्टायम मेडिकल कॉलेज अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। वह अपने परिवार के साथ पिरवोम के थेक्कुमुट्टीपडी के पास एक किराए के घर में रहते थे। हर दिन वह अपने समय पर ही उठते थे, लेकिन जब रविवार की सुबह वह नहीं उठे तो उनकी फैमिली ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, जब दरवाजा खुला तो उन्होंने पाया कि पाला सुरेश बेसुध थे। तुरंत उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाया गया, जहां उनकी मौत डॉक्टर्स ने डिक्लेयर कर दी।