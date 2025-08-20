Patrika LogoSwitch to English

Pala Suresh Dies: फेमस मिमिक्री आर्टिस्ट घर में पाए गए मृत, परिवार में पसरा मातम

Pala Suresh Dies: इंडस्ट्री से एक और बेहद दुखद खबर आई है। फेमस मिमिक्री आर्टिस्ट की मौत हो गई है। उनके जाने से उनेके फैंस काफी हैरान हो रहे हैं कि पाला सुरेश अब हमारे बीच नहीं रहे हैं।

मुंबई

Priyanka Dagar

Aug 20, 2025

mimicry artist Pala Suresh Dies
Pala Suresh (Image: Patrika)

Pala Suresh Passed Away: फिल्म इंडस्ट्री अभी 3 इडियट्स के फेमस एक्टर अच्युत पोतदार के निधन से बाहर भी नहीं आई थी कि साउथ इंडस्ट्री के मिमिक्री आर्टिस्ट पाला सुरेश ने भी दुनिया छोड़ दी है। उनकी मौत उनके घर में हुई। वह अपने घर पर बेहोश मिले थे। उन्हें आनन-फानन में हॉस्पिटल लेकर जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने आर्टिस्ट को मृत घोषित कर दिया। जैसे ही ये खबर आई फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई।

मिमिक्री आर्टिस्ट की 53 साल की उम्र में मौत (Pala Suresh Dies Passed Away)

खबरों के अनुसार, सुरेश, कथित तौर पर हृदय रोग से पीड़ित थे, कोट्टायम मेडिकल कॉलेज अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। वह अपने परिवार के साथ पिरवोम के थेक्कुमुट्टीपडी के पास एक किराए के घर में रहते थे। हर दिन वह अपने समय पर ही उठते थे, लेकिन जब रविवार की सुबह वह नहीं उठे तो उनकी फैमिली ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, जब दरवाजा खुला तो उन्होंने पाया कि पाला सुरेश बेसुध थे। तुरंत उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाया गया, जहां उनकी मौत डॉक्टर्स ने डिक्लेयर कर दी।

मिमिक्री आर्टिस्ट ने पीछे छोड़ा पत्नी और 2 बच्चे (Pala Suresh Family)

डॉक्टर्स की रिपोर्ट के अनुसार, पाला सुरेश को नींद में ही हार्ट अटैक आया था और जिस वजह से उनकी मौत हो गई। वह अपने पीछे पत्नी दीपा और अपने दो बच्चो को छोड़कर चले गए हैं।

पाला सुरेश ने इंडस्ट्री में किया 30 सालों तक काम

पाला सुरेश के करियर की बात करें तो उन्होंने तीस साल में मिमिक्री की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बना ली थी। उनकी मिमिक्री लोग बेहद पसंद करते थे। पाला सुरेश को पूर्व मुख्यमंत्री ओमन चांडी की हूबहू नकल करने के लिए काफी प्रसिद्धि मिली थी, जिसने उन्हें मिमिक्री और कॉमेडी जगत में एक लोकप्रिय नाम बना दिया था। उन्होंने कई मलयालम फिल्मों, टीवी सीरियल और कॉमेडी शोज में भी काम किया था।

2023 में काम कर चुके हैं इस फिल्म में काम (Pala Suresh Movie)

2013 में आई मलयालम फिल्म 'एबीसीडी: अमेरिकन-बॉर्न कन्फ्यूज्ड देसी' में उन्होंने दुलकर सलमान के साथ एक पत्रकार की भूमिका निभाई थी। इसका निर्देशन मार्टिन प्राक्कट ने किया था।

20 Aug 2025 10:26 pm

