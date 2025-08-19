न कोई फेमस स्टार और ना ही बड़ा बजट, 19 साल पहले आई इस फिल्म ने तोड़े थे बॉक्स ऑफिस के सारे रिकार्ड्स

Patrika LogoSwitch to English

न कोई फेमस स्टार और ना ही बड़ा बजट, 19 साल पहले आई इस फिल्म ने तोड़े थे बॉक्स ऑफिस के सारे रिकार्ड्स

Mungaru Male: किसी भी फिल्म की सफलता उसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से मापी जाती है। वहीं कई बार देखा गया है कि छोटे बजट की फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर तगड़ा कमाल कर जाती है। हाल ही में रिलीज हुई आहान पांडे और अनीत पड्डा की सैयारा इसका ताजा उदाहरण है। ऐसी ही एक फिल्म की कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं जिसने अपने बजट से तकरीबन 100 गुना ज्यादा कमाई कर रिकॉर्ड बना दिया था।

मुंबई

Rashi Sharma

Aug 19, 2025

Mungaru Male a Highest Grossing Kannada Film
'मुंगारू मले' कन्नड़ फिल्म जिसने बजट से 100 गुना कमाई की. (फोटो सोर्स: जिओ हॉटस्टार)

Mungaru Male: बॉलीवुड में इन दिनों बड़े बजट की फिल्मों का ट्रेंड चल रहा है। इनमें बड़े-बड़े स्टार्स, विदेशी लोकेशन और आलिशान सेट्स इन फिल्मों की भव्यता को और चार-चांद लगा देते हैं। इन सबके बावजूद ज़रूरी नहीं है कि बड़े बजट वाली वो फिल्म हिट होगी कि नहीं। किसी भी फिल्म की सफलता उसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से मापी जाती है। वहीं कई बार देखा गया है कि छोटे बजट की फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर तगड़ा कमाल कर जाती है। हाल ही में रिलीज हुई आहान पांडे और अनीत पड्डा की सैयारा इसका ताजा उदाहरण है।

ऐसी ही एक फिल्म की कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं जिसने अपने बजट से तकरीबन 100 गुना ज्यादा कमाई कर रिकॉर्ड बना दिया था। 2006 में रिलीज हुई ये फिल्म बॉलीवुड नहीं बल्कि सैंडलवुड (Sandalwood) यानी कन्नड़ भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी और फिल्म का नाम था 'मुंगारू मले'। गौर करने वाली बात ये हैं कि 'मुंगारू मले' में न ही कोई बड़ा और नामी स्टार था और ना ही इसका बजट ज्यादा था फिर भी कलेक्शन के मामले में इसने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था।

'मुंगारू मले' ने दिलाई एक्टर्स को जबरदस्त सफलता

अगर बात करें फिल्म के लीड एक्टर्स की तो इसमें गणेश और पूजा गांधी लीड रोल में थे। हालांकि, फिल्म की रिलीज से पहले इन दोनों कलाकारों को कोई नहीं जानता था। मगर फिल्म के सिल्वर स्क्रीन पर आते ही गणेश और पूजा गांधी दोनों ही रातों-रात फिल्मीं गलियारों की हॉट जोड़ी बन गए थे। इन दोनों को इस फिल्म ने जबरदस्त पहचान और सफलता दिलाई थी। फिल्म से मिली सफलता के बाद इन दोनों कलाकारों ने अपनी फीस भी बढ़ा दी थी। इसमें जाने-माने एक्टर अनंत नाग ने भी अहम किरदार निभाया था। फिल्म के निर्देशक योगराज भट्ट थे। की तो इसका बजट मात्र 70 लाख रुपये ही था।

भारतीय सिनेमा की सबसे प्रॉफिटेबल फिल्म

हिंदुस्तान टाइम्स में प्रकाशित हुई खबर के अनुसार, इस फिल्म को मात्र 70 लाख रुपये के बजट में बनाया गया था। साल 2006 के आखिरी महीने दिसंबर में 29 तारीख को फिल्म रिलीज हुई थी और रिलीज होते ही फिल्म ने सफलता के झंडे गाड़ना शुरू कर दिया था। फिल्म को रिलीज के बाद ही सुपरहिट का तमगा दे दिया गया था। फिल्म ने 100 गुना कमाई की थी। यानी कि कम बजट की इस फिल्म ने उस वक्त 75 करोड़ की कमाई की थी जिसमें से 57 करोड़ की कमाई केवल कर्नाटक से ही हुई थी। इसके साथ ही ये हाइएस्ट ग्रॉसिंग कन्नड़ फिल्म भी बन गई थी। इसके अलावा फिल्म ने कई रिकार्ड्स अपने नाम किये थे।

फिल्म ने कई रिकार्ड्स अपने नाम किये

हाइएस्ट ग्रॉसिंग कन्नड़ फिल्म भी बनने के साथ-साथ 'मुंगारू मले' ने लगतार 1 साल तक मल्टीप्लेक्स में चलने का रिकॉर्ड भी बनाया था। ये रिकॉर्ड इसलिए था क्योंकि ये फिल्म बेंगलुरु के एक मल्टीप्लेक्स में लगातार 460 दिन तक लगी रही थी। इसके अलावा फिल्म ने वर्ल्डवाइड 50 करोड़ रुपये कमाए थे, जो कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री में पहली बार हुआ था। 'मुंगारू मले' कर्नाटक के इतिहास में 865 दिनों से अधिक चलने वाली पहली फिल्म भी थी।

ख़बरों की माने तो फिल्म को मिली अपार सफलता के बाद फिल्म के मेकर्स कई विवादों में भी फंस गए थे। इतना ही नहीं फिल्म निर्माताओं के ऑफिस पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने छापा भी मारा था।

कई भाषाओं में बना 'मुंगारू मले' का रीमेक

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 'मुंगारू मले' का कलेक्शन रिकॉर्ड2018 में रिलीज हुई पीरियड एक्शन फिल्म 'केजीएफ चैप्टर 1' ने तोड़ा था. फिल्म में यश, श्रीनिधि शेट्टी, वशिष्ठ एन. सिम्हा, रामचंद्र राजू, अर्चना जोइस, अनंत नाग जैसे कलाकार मुख्य भूमिकाओं में नजर आये थे। वरना 10 साल तक कोई भी कन्नड़ फिल्म इसका बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ नहीं पाई थी। तेलुगु, बंगाली, उड़िया, और मराठी भाषाओं में फिल्म के रीमेक बनाये गए। 2016 में इस फिल्म का सीक्वल 'मुंगारू माले 2' भी रिलीज हुआ। फिल्म मुंगारू मले को आप ओटीटी प्लेटफॉर्म JioHotstar पर देख सकते हैं।

Entertainment

Published on:

19 Aug 2025 05:38 pm

Hindi News / Entertainment / Tollywood / न कोई फेमस स्टार और ना ही बड़ा बजट, 19 साल पहले आई इस फिल्म ने तोड़े थे बॉक्स ऑफिस के सारे रिकार्ड्स

