न कोई फेमस स्टार और ना ही बड़ा बजट, 19 साल पहले आई इस फिल्म ने तोड़े थे बॉक्स ऑफिस के सारे रिकार्ड्स

हिंदुस्तान टाइम्स में प्रकाशित हुई खबर के अनुसार, इस फिल्म को मात्र 70 लाख रुपये के बजट में बनाया गया था। साल 2006 के आखिरी महीने दिसंबर में 29 तारीख को फिल्म रिलीज हुई थी और रिलीज होते ही फिल्म ने सफलता के झंडे गाड़ना शुरू कर दिया था। फिल्म को रिलीज के बाद ही सुपरहिट का तमगा दे दिया गया था। फिल्म ने 100 गुना कमाई की थी। यानी कि कम बजट की इस फिल्म ने उस वक्त 75 करोड़ की कमाई की थी जिसमें से 57 करोड़ की कमाई केवल कर्नाटक से ही हुई थी। इसके साथ ही ये हाइएस्ट ग्रॉसिंग कन्नड़ फिल्म भी बन गई थी। इसके अलावा फिल्म ने कई रिकार्ड्स अपने नाम किये थे।