पवन कल्याण की ‘OG’ में बड़ा सरप्राइज, रिलीज से पहले इस बात की हलचल

इसके अलावा यह भी हलचल है कि पवन (Pawan Kalyan) के बेटे अकीरा नंदन युवा पवन का किरदार निभा सकते हैं, या फिर साईं दुर्गा तेज या वरुण तेज किसी और रोल में दिख सकते हैं। हालांकि, अभी कुछ भी पक्का नहीं है और निर्माता शायद चाहते हैं कि दर्शक इसे पहले सिनेमाघरों में देखें।