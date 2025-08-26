Patrika LogoSwitch to English

टॉलीवुड

पवन कल्याण की ‘OG’ में बड़ा सरप्राइज, रिलीज से पहले इस बात की हलचल

OG Movie Update: रिलीज से पहले पवन कल्याण की मच-अवेटेड फिल्म ‘OG’ को लेकर अफवाह फैल रही है कि इसमें एक बड़ा स्टार कैमियो कर सकता है।

मुंबई

Saurabh Mall

Aug 26, 2025

Pawan Kalyan OG Movie Update
पवन कल्याण की अपकमिंग फिल्म ‘OG’ को लेकर बड़ा अपडेट

Pawan Kalyan OG Movie Update: पवन कल्याण की मोस्ट-अवेटेड फिल्म ‘दे कॉल हिम ओजी’ (They Call Him OG) को लेकर सोशल मीडिया पर खूब चर्चा है। खबर है कि इसमें एक बड़ा स्टार कैमियो कर सकता है। सुजीत के निर्देशन में बनी यह फिल्म 25 सितंबर, 2025 को रिलीज होगी।

इसके अलावा यह भी हलचल है कि पवन (Pawan Kalyan) के बेटे अकीरा नंदन युवा पवन का किरदार निभा सकते हैं, या फिर साईं दुर्गा तेज या वरुण तेज किसी और रोल में दिख सकते हैं। हालांकि, अभी कुछ भी पक्का नहीं है और निर्माता शायद चाहते हैं कि दर्शक इसे पहले सिनेमाघरों में देखें।

'सुवी सुवी' गाना कल होगा रिलीज

वहीं फिल्म को लेकर बीते कल एक्स पर म्यूजिक कंपोजर थमन एस ने बड़ी अपडेट दी। उन्होंने बताया कि 'OG' के गाने 'suvvi suvvi' 27 अगस्त, 2025 को सुबह 10:08 बजे रिलीज होगा।

पोस्टर में देखा जा सकता है, पवन कल्याण और प्रियंका अरुल मोहन (Pawan Kalyan-Priyanka Arul Mohan) साथ में बेहद खुश दिखाई दे रहे हैं जो कि फैंस को बहुत पसंद आ रहा है।

फिल्म के बारे में भी जानिए

'They Call Him OG' एक अखिल भारतीय पीरियड गैंगस्टर ड्रामा फिल्म है। लीड एक्ट्रेस के तौर पर प्रियंका मोहन इस फिल्म में पवन कल्याण की प्रेमिका हैं। इसके अलावा फिल्म में इमरान हाशमी, प्रकाश राज, श्रिया रेड्डी, अर्जुन दास जैसे एक्टर्स अहम भूमिका में नजर आएंगे।

वहीं फिल्म का निर्माण कल्याण दासारी और डीवीवी दानय्या ने साथ मिलकर किया है। थमन, संगीत की जिम्मेदारी संभालेंगे। जानकारी के मुताबिक यह फिल्म कई भाषाओं में रिलीज होगी।

बता दें इससे पहले पवन कल्याण अपनी हालिया रिलीज फिल्म ‘हरि हर वीर मल्लु’ में नजर आए थे। इस फिल्म को लेकर तब फैंस ने मिली जुली प्रतिक्रिया दी थी। ऐसे में देखना होगा एक्टर अपनी अपकमिंग फिल्म के क्या धमाल मचाते हैं।

tollywood

Published on:

26 Aug 2025 03:26 pm

पवन कल्याण की 'OG' में बड़ा सरप्राइज, रिलीज से पहले इस बात की हलचल

