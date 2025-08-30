टॉलीवुड के इस सुपरस्टार की दादी का 94 साल की उम्र में निधन, इंडस्ट्री में छाया मातम

Allu Arjun Grandmother Dies: साउथ सिनेमा के सुपरस्टारर और पुष्पा फेम एक्टर अल्लू अर्जुन की दादी और लेजेंड्री दिवंगत तेलुगु एक्टर पद्मश्री अल्लू रामालिंगाई की पत्नी अल्लू कनकारतन्म का बीती शनिवार की रात 1.45 बजे निधन हो गया। अल्लू अर्जुन की दादी 94 वर्ष की थीं और काफी समय से बीमार चल रहीं थीं। दादी के देहांत की खबर सुनते ही दिग्गज अभिनेता अल्लू अर्जुन मुंबई से हैदराबाद पहुंच गए। उनकी दादी ने अल्लू के हैदराबाद स्थित घर में अपनी अंतिम सांस ली। एक्टर समेत पूरा परिवार इस दुःख की घड़ी में साथ है। इस खबर से पूरी फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है।