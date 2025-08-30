Patrika LogoSwitch to English

टॉलीवुड के इस सुपरस्टार की दादी का 94 साल की उम्र में निधन, इंडस्ट्री में छाया मातम

Allu Arjun Grandmother Dies: टॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता और 'पुष्पा' फेम एक्टर अल्लू अर्जुन की दादी और लेजेंड्री दिवंगत तेलुगु एक्टर पद्मश्री अल्लू रामालिंगाई की पत्नी अल्लू कनकारतन्म का 94 वर्ष की आयु में निधन।

मुंबई

Rashi Sharma

Aug 30, 2025

Allu Arjun and Grandmother Allu Kanakaratnam
अल्लू अर्जुन और उनकी दादी अल्लू कनकारतन्म। (फोटो सोर्स: X)

Allu Arjun Grandmother Dies: साउथ सिनेमा के सुपरस्टारर और पुष्पा फेम एक्टर अल्लू अर्जुन की दादी और लेजेंड्री दिवंगत तेलुगु एक्टर पद्मश्री अल्लू रामालिंगाई की पत्नी अल्लू कनकारतन्म का बीती शनिवार की रात 1.45 बजे निधन हो गया। अल्लू अर्जुन की दादी 94 वर्ष की थीं और काफी समय से बीमार चल रहीं थीं। दादी के देहांत की खबर सुनते ही दिग्गज अभिनेता अल्लू अर्जुन मुंबई से हैदराबाद पहुंच गए। उनकी दादी ने अल्लू के हैदराबाद स्थित घर में अपनी अंतिम सांस ली। एक्टर समेत पूरा परिवार इस दुःख की घड़ी में साथ है। इस खबर से पूरी फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है।

मेगास्टार चिरंजीवी भी पहुंचे अल्लू अर्जुन के घर

अल्लू अर्जुन की बुआ के पति यानी उनके फूफा और साउथ सिनेमा के मेगास्टार चिरंजीवी इस दुःख की घड़ी में उनके घर पहुंचे और परिवार को सांत्वना दी। इसके अलावा टॉलीवुड के और लोग भी Allu Arjun के घर पहुंच रहे हैं और उनकी दादी को श्रद्धांजलि दी। साथ ही अल्लू अर्जुन की बुआ के बेटे और साउथ एक्टर राम चरण भी एक्टर के घर पहुंचे। आपको बता दें कि आज यानी शनिवार को पवन कल्याण, नागा बाबू पब्लिक मीटिंग के लिए विजाग में अल्लू अर्जुन के घर पहुंचने वाले हैं। अल्लू अर्जुन की दादी अल्लू कनकारतन्म का आज कोकापेट में अंतिम संस्कार होगा।

प्रोजेक्ट छोड़ मुंबई से हैदराबाद पहुंचे अल्लू अर्जुन

आपको बता दें कि सुपरस्टार अल्लू अर्जुन एपीआई दादी के बहुत करीब थे। अकसर फिल्मी इवेंट्स में एक्टर अपनी दादी के साथ नजर आ चुके हैं। दादी की डेथ की खबर सुनते ही वो तुरंत की सब काम छोड़कर हैदराबाद के लिए निकल गए। आपको बता दें कि इन दिनों अल्लू अर्जुन डायरेक्टर एटली के साथ मुंबई में अपनी अगली फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। मगर दादी की खबर मिलने के बाद वो हैदराबाद पहुंच गए।

Updated on:

30 Aug 2025 01:07 pm

Published on:

30 Aug 2025 12:30 pm

Hindi News / Entertainment / Tollywood / टॉलीवुड के इस सुपरस्टार की दादी का 94 साल की उम्र में निधन, इंडस्ट्री में छाया मातम

