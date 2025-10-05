Patrika LogoSwitch to English

आखिर क्यों नेटफ्लिक्स से हटाई गईं फिल्म बाहुबली, जानें क्या है इसकी असली वजह

Baahubali 2 Removed From Netflix: बाहुबली फिल्मों का नेटफ्लिक्स से अचानक गायब हो जाना कई सवाल खड़े करता है, लेकिन इसकी असली वजह मार्केटिंग रणनीति भी हो सकती है। तो आइए जानें क्या है इसकी असली वजह…

2 min read

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Oct 05, 2025

आखिर क्यों नेटफ्लिक्स से हटाई गईं फिल्म बाहुबली, जानें क्या है इसकी असली वजह

Bahubali The EPIC (सोर्स: X)

Baahubali 2 Removed From Netflix: एसएस राजामौली की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'बाहुबली' भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक मील का पत्थर है। प्रभास अभिनीत इस फिल्म ने न केवल बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़े, बल्कि दर्शकों के दिलों पर भी राज किया। बता दें कि राजामौली इस फिल्म को एक नए अवतार में बॉक्स ऑफिस में वापस लाने की तैयारी कर रहे हैं।

'बाहुबली: द एपिक' नया वर्जन

खबर के अनुसार, राजामौली 'बाहुबली: द एपिक' नाम से एक नया वर्जन रिलीज करने की प्लानिंग कर रहे हैं। जिसमें फिल्म के दोनों भाग एक साथ दिखाए जाएंगे। ये फिल्म 31 अक्टूबर को बॉक्स ऑफिस में रिलीज होने वाली है। लेकिन, इससे पहले ही एक अजीब बात सामने आई है। दरअसल, 'बाहुबली' और 'बाहुबली 2: द कन्क्लूजन' दोनों ही फिल्में, जो पहले स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध थीं, अब वहां से गायब हो गई हैं। नेटफ्लिक्स पर इन फिल्मों को सर्च करने पर कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है।

ये घटना 'बाहुबली: द एपिक' की रिलीज से ठीक पहले हुई है, जिससे लोगों के मन में कई सवाल उठ रहे हैं। क्या राजामौली ने जानबूझकर ऐसा किया है? क्या ये फिल्म को लेकर उत्सुकता बढ़ाने की एक मार्केटिंग रणनीति है?
कई यूजर्स का मानना है कि ये दर्शकों को सिनेमाघरों की ओर आकर्षित करने और फिल्म को लेकर चर्चा पैदा करने का एक तरीका है। 'बाहुबली: द एपिक' रिलीज होने में बस कुछ ही हफ्ते बचे हैं और ऐसे में इस तरह की खबरें फिल्म को और भी ज्यादा हाइप दे रही हैं।

जानें क्या है इसकी असली वजह

इतना ही नहीं, ये भी ध्यान देने वाली बात है कि 'बाहुबली' और 'बाहुबली 2' नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन वे अभी भी सोनी लिव पर स्ट्रीमिंग कर रही हैं। इससे ये भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि नेटफ्लिक्स के साथ फिल्म के राइट्स खत्म हो गए हों। बता दें कि 'बाहुबली' 10 जुलाई 2015 को रिलीज हुई थी और फिल्म के पहले पार्ट ने 650 करोड़ रुपये की कमाई की थी। इसके 2 साल बाद 2017 में 'बाहुबली 2' रिलीज हुई और इसने 1000 करोड़ रुपये से ज्यादा का वर्ल्डवाइड कलेक्शन किया था।

Published on:

05 Oct 2025 09:09 pm

