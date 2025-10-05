आखिर क्यों नेटफ्लिक्स से हटाई गईं फिल्म बाहुबली, जानें क्या है इसकी असली वजह

इतना ही नहीं, ये भी ध्यान देने वाली बात है कि 'बाहुबली' और 'बाहुबली 2' नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन वे अभी भी सोनी लिव पर स्ट्रीमिंग कर रही हैं। इससे ये भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि नेटफ्लिक्स के साथ फिल्म के राइट्स खत्म हो गए हों। बता दें कि 'बाहुबली' 10 जुलाई 2015 को रिलीज हुई थी और फिल्म के पहले पार्ट ने 650 करोड़ रुपये की कमाई की थी। इसके 2 साल बाद 2017 में 'बाहुबली 2' रिलीज हुई और इसने 1000 करोड़ रुपये से ज्यादा का वर्ल्डवाइड कलेक्शन किया था।