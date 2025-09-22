Bisalpur Dam: 60 दिन से छलक रहा बीसलपुर बांध, अभी प्रति सेकेंड निकल रहा 12 हजार 20 क्यूसेक पानी

बांध के कंट्रोल रूम से प्राप्त जानकारी के अनुसार बांध से बनास नदी में रविवार को दो गेट संख्या 9 को एक मीटर व 11 को आधा मीटर तक खोलकर बनास नदी में प्रति सैकंड 9 हजार 15 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही थी, जिसे सोमवार को उन्हीं दोनों गेटों की क्षमता बढ़ाते हुए एक-एक मीटर तक खोलकर पानी की निकासी प्रति सेकेंड 12 हजार 20 क्यूसेक कर दी गई है, जो दिनभर यथास्थिति में जारी रही।