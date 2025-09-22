Bisalpur Dam: 60 दिन से छलक रहा बीसलपुर बांध, अभी प्रति सेकेंड निकल रहा 12 हजार 20 क्यूसेक पानी

राजमहल। इस बार मानसून की मेहरबानी के चलते बीसलपुर बांध पिछले साठ दिनों से लगातार छलक रहा है। बांध से बनास नदी में कभी कम तो कभी तेज पानी की निकासी भी लगातार जारी है। इस बांध बनने के दूसरी मर्तबा नवरात्र के दौरान बनास नदी में पानी की निकासी लगातार जारी रहने की संभावना है।
बांध के कंट्रोल रूम से प्राप्त जानकारी के अनुसार बांध से बनास नदी में रविवार को दो गेट संख्या 9 को एक मीटर व 11 को आधा मीटर तक खोलकर बनास नदी में प्रति सैकंड 9 हजार 15 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही थी, जिसे सोमवार को उन्हीं दोनों गेटों की क्षमता बढ़ाते हुए एक-एक मीटर तक खोलकर पानी की निकासी प्रति सेकेंड 12 हजार 20 क्यूसेक कर दी गई है, जो दिनभर यथास्थिति में जारी रही।
बीसलपुर बांध से इस बार सोमवार तक बनास नदी में कुल 118.495 टीएमसी पानी की निकासी की जा चुकी है। बीसलपुर बांध के कंट्रोल रूम से प्राप्त जानकारी के अनुसार शनिवार को भीलवाड़ा जिले के निमहेड़ा क्षेत्र में हुई झमाझम बारिश के चलते रविवार को एक बार फिर से बांध के जलभराव में सहायक त्रिवेणी का गेज बढ़कर 3.70 मीटर दर्ज किया गया है, जो सोमवार को 20 सेंटीमीटर घटकर 3.50 मीटर रह गया है।
पानी के देर शाम तक जलभराव में पहुंचने से निकासी भी बढ़ा दी गई है। बांध के केचमेंट एरिया में हो रही बारिश के साथ ही बांध से जलापूर्ति में हो रही निकासी के बांध का गेज पूर्ण जलभराव 315.50 आर एल मीटर रखते हुए अतिरिक्त पानी की निकासी लगातार बनास नदी में जारी है।