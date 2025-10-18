Tonk: जमीनी विवाद में एक ही परिवार के बीच खूनी संघर्ष, 14 लोग घायल

अस्पताल में घायलों से जानकारी लेती पुलिस। फोटो: पत्रिका
निवाई। सदर थाना क्षेत्र के गांव जगतपुरा में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच हिंसक संघर्ष हुआ। इस झगड़े में दोनों पक्षों के पुरुष और महिलाएं शामिल रहीं और करीब 14 लोग घायल हो गए। सदर थानाधिकारी राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि शुक्रवार सुबह करीब 9 बजे सूचना मिली कि एक ही परिवार के दो पक्षों के बीच धारदार हथियारों से झगड़ा हो गया है।
सूचना मिलने के बाद पुलिस और स्थानीय अधिकारी तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे। घटना स्थल पर दोनों पक्षों की तीन-तीन महिलाएं घायल अवस्था में पाई गई। वहीं, प्रथम पक्ष के तीन पुरुष और द्वितीय पक्ष के पांच पुरुष भी गंभीर रूप से घायल हुए।
घायलों को पुलिस उप जिला अस्पताल निवाई लाया गया। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत को देखते हुए दोनों पक्षों के गंभीर पांच घायलों को टोंक जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। इस दौरान पुलिस ने अस्पताल परिसर में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए।
उन्होंने बताया कि घायलों में प्रथम पक्ष के गणेश पुत्र जगन्नाथ गुर्जर, रामपति पत्नी जगदीश गुर्जर, धोली पत्नी धर्मराज गुर्जर, देवालाल पुत्र जगन्नाथ गुर्जर, कमला पत्नी गणेश गुर्जर और कालु पुत्र जगन्नाथ गुर्जर शामिल हैं।
उन्होंने बताया कि द्वितीय पक्ष में सूरज पुत्र जगदीश गुर्जर, देव पत्नी सुरज गुर्जर, सरोज पत्नी सांवरमल गुर्जर, रामरख पुत्र रामकिशन गुर्जर, सांवरमल पुत्र रामकिशन, रामकिशन पुत्र ओंकार गुर्जर और बसराम पुत्र सूरज गुर्जर घायल हुए। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
