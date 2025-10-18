Tonk: जमीनी विवाद में एक ही परिवार के बीच खूनी संघर्ष, 14 लोग घायल

निवाई। सदर थाना क्षेत्र के गांव जगतपुरा में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच हिंसक संघर्ष हुआ। इस झगड़े में दोनों पक्षों के पुरुष और महिलाएं शामिल रहीं और करीब 14 लोग घायल हो गए। सदर थानाधिकारी राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि शुक्रवार सुबह करीब 9 बजे सूचना मिली कि एक ही परिवार के दो पक्षों के बीच धारदार हथियारों से झगड़ा हो गया है।