Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

टोंक

Tonk: जमीनी विवाद में एक ही परिवार के बीच खूनी संघर्ष, 14 लोग घायल

Tonk News: जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच हिंसक संघर्ष हुआ। इस झगड़े में 14 लोग घायल हो गए।

less than 1 minute read

टोंक

image

Anil Prajapat

Oct 18, 2025

Tonk-News

अस्पताल में घायलों से जानकारी लेती पुलिस। फोटो: पत्रिका

निवाई। सदर थाना क्षेत्र के गांव जगतपुरा में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच हिंसक संघर्ष हुआ। इस झगड़े में दोनों पक्षों के पुरुष और महिलाएं शामिल रहीं और करीब 14 लोग घायल हो गए। सदर थानाधिकारी राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि शुक्रवार सुबह करीब 9 बजे सूचना मिली कि एक ही परिवार के दो पक्षों के बीच धारदार हथियारों से झगड़ा हो गया है।

सूचना मिलने के बाद पुलिस और स्थानीय अधिकारी तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे। घटना स्थल पर दोनों पक्षों की तीन-तीन महिलाएं घायल अवस्था में पाई गई। वहीं, प्रथम पक्ष के तीन पुरुष और द्वितीय पक्ष के पांच पुरुष भी गंभीर रूप से घायल हुए।

5 घायल टोंक रेफर

घायलों को पुलिस उप जिला अस्पताल निवाई लाया गया। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत को देखते हुए दोनों पक्षों के गंभीर पांच घायलों को टोंक जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। इस दौरान पुलिस ने अस्पताल परिसर में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए।

ये हुए घायल

उन्होंने बताया कि घायलों में प्रथम पक्ष के गणेश पुत्र जगन्नाथ गुर्जर, रामपति पत्नी जगदीश गुर्जर, धोली पत्नी धर्मराज गुर्जर, देवालाल पुत्र जगन्नाथ गुर्जर, कमला पत्नी गणेश गुर्जर और कालु पुत्र जगन्नाथ गुर्जर शामिल हैं।

उन्होंने बताया कि द्वितीय पक्ष में सूरज पुत्र जगदीश गुर्जर, देव पत्नी सुरज गुर्जर, सरोज पत्नी सांवरमल गुर्जर, रामरख पुत्र रामकिशन गुर्जर, सांवरमल पुत्र रामकिशन, रामकिशन पुत्र ओंकार गुर्जर और बसराम पुत्र सूरज गुर्जर घायल हुए। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

ये भी पढ़ें

Jaipur Metro: पहली बार केंद्र का साथ… जयपुर मेट्रो फेज-2 का काम पकड़ेगा रफ्तार; इन प्रमुख क्षेत्रों से गुजरेगा ट्रैक
जयपुर
Jaipur-Metro

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

18 Oct 2025 01:56 pm

Hindi News / Rajasthan / Tonk / Tonk: जमीनी विवाद में एक ही परिवार के बीच खूनी संघर्ष, 14 लोग घायल

बड़ी खबरें

View All

टोंक

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Tonk accident: मासूम के परिजनों से मिले ऊर्जा मंत्री नागर, एस्कॉर्ट में लगी जीप की टक्कर से हुई थी मौत

tonk accident
टोंक

Rajasthan Congress: यहां कांग्रेस जिलाध्यक्ष की रेस में 43 दावेदार, 6 महिलाएं भी मैदान में

Congress
टोंक

मंत्री हीरालाल नागर के काफिले का एक्सीडेंट: पुलिस की कार पलटने से चपेट में आया था मासूम, उपचार के दौरान तोड़ा दम

Police-jeep-overturning-incident-2
टोंक

बीसलपुर बांध से आई बड़ी खुशखबरी, 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की हो गई बल्ले-बल्ले, बन गए ये 2 नए रेकॉर्ड

टोंक

Bisalpur Dam: बीसलपुर बांध दीपावली तक छलकने की उम्मीद, 81वें दिन भी पानी की निकासी जारी

टोंक
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.