राजस्थान के टोंक में बड़ा हादसा, तालाब में डूबने से एक ही परिवार के 3 चचेरे भाइयों की मौत, गांव में पसरा मातम

टोंक। राजस्थान के टोंक जिले में तालाब में डूबने से एक ही परिवार के तीन बच्चों की मौत हो गई। झिराना थानाधिकारी हरिमन मीणा के मुताबिक पीपलू उपखंड क्षेत्र में चौगाई ग्राम पंचायत के सौंधीफल निवासी अंकेश बैरवा (15) अपनी भैंसों को निकालने के लिए तालाब में उतरा था, तभी वह गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा। उसे बचाने के लिए सुनील बैरवा (15) और विकास बैरवा (14) भी तालाब में कूद गए, लेकिन उन्हें तैरना नहीं आता था, जिसकी वजह से तीनों की मौत हो गई।
हादसे की सूचना ग्राम पंचायत प्रशासक दुर्गा नरेंद्र सिंह को दी गई। जिन्होंने झिराना थाना पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से शवों को तालाब से बाहर निकाला। इसके बाद शवों को पोस्टमार्टम के लिए पीपलू सामुदायिक अस्पताल लाया गया। पुलिस ने बताया कि अंकेश, विकास और सुनील तीनों 10वीं कक्षा के छात्र थे।
अंकेश, सुनील और विकास तीनों ही एक ही परिवार के थे और कक्षा 10 में पढ़ते थे। ये अच्छे दोस्त थे और अक्सर साथ ही रहते थे। तीनों होनहार छात्र थे और उनके माता-पिता को उनसे बहुत उम्मीदें थीं। एक साथ तीन मासूम जिंदगियों के चले जाने से पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। परिवारजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।