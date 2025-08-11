राजस्थान के टोंक में बड़ा हादसा, तालाब में डूबने से एक ही परिवार के 3 चचेरे भाइयों की मौत, गांव में पसरा मातम

टोंक। राजस्थान के टोंक जिले में तालाब में डूबने से एक ही परिवार के तीन बच्चों की मौत हो गई। झिराना थानाधिकारी हरिमन मीणा के मुताबिक पीपलू उपखंड क्षेत्र में चौगाई ग्राम पंचायत के सौंधीफल निवासी अंकेश बैरवा (15) अपनी भैंसों को निकालने के लिए तालाब में उतरा था, तभी वह गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा। उसे बचाने के लिए सुनील बैरवा (15) और विकास बैरवा (14) भी तालाब में कूद गए, लेकिन उन्हें तैरना नहीं आता था, जिसकी वजह से तीनों की मौत हो गई।