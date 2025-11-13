Rajasthan ​​Crime: ऑनलाइन गेम में मोटे मुनाफे का दिखाता सपना… लोगों को जाल में फंसाकर जीता लग्जरी लाइफ; आरोपी गिरफ्तार

टोंक। ऑनलाइन गेम में मोटा मुनाफा कमाने का सपना दिखाकर लोगों से ठगी करने वाले युवक को बरोनी पुलिस ने दबोचा है। आरोपी सोशल मीडिया पर फर्जी प्रोफाइल और झूठे सबूतों के जरिए लोगों को अपने जाल में फंसाता था। पुलिस ने उसके कब्जे से एक लग्जरी कार और मोबाइल जब्त किया है। आरोपी से पूछताछ में लाखों की साइबर ठगी का खुलासा होने की संभावना जताई जा रही है।