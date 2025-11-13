Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

टोंक

Rajasthan ​​Crime: ऑनलाइन गेम में मोटे मुनाफे का दिखाता सपना… लोगों को जाल में फंसाकर जीता लग्जरी लाइफ; आरोपी गिरफ्तार

Tonk Cyber ​​Crime: आरोपी सोशल मीडिया पर फर्जी प्रोफाइल और झूठे सबूतों के जरिए लोगों को अपने जाल में फंसाता था। पुलिस ने उसके कब्जे से एक लग्जरी कार और मोबाइल जब्त किया है।

2 min read
Google source verification

टोंक

image

Anil Prajapat

Nov 13, 2025

Tonk-Cyber-Crime

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी। फोटो: पत्रिका

टोंक। ऑनलाइन गेम में मोटा मुनाफा कमाने का सपना दिखाकर लोगों से ठगी करने वाले युवक को बरोनी पुलिस ने दबोचा है। आरोपी सोशल मीडिया पर फर्जी प्रोफाइल और झूठे सबूतों के जरिए लोगों को अपने जाल में फंसाता था। पुलिस ने उसके कब्जे से एक लग्जरी कार और मोबाइल जब्त किया है। आरोपी से पूछताछ में लाखों की साइबर ठगी का खुलासा होने की संभावना जताई जा रही है।

थानाधिकारी बृजेंद्र सिंह ने बताया कि गिरफ्तार युवक ओमप्रकाश मीणा पुत्र हरफूल निवासी हरदेवा की ढाणी जामडोली है। आरोपी ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर आसपास के ग्रामीणों और युवाओं को फर्जी लिंक और मैसेज भेजकर फंसाता था। वह मोटी रकम जीतने का लालच देकर लोगों से विभिन्न खातों में निवेश करवाता और बाद में रकम हड़प लेता था।

सोशल मीडिया पर बिछाता था ठगी का जाल

आरोपी ओमप्रकाश मीणा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वाट्सअप और इंस्टाग्राम पर फर्जी स्क्रीनशॉट और पोस्ट डालकर लोगों को लुभाता था। वह झूठे ट्रांजेक्शन और बड़ी कमाई के स्क्रीन शॉट दिखाकर आमजन को भरोसे में लेता था। वेबसाइट के जरिए संपर्क करने वाले लोगों को वह न्यू ज्वॉइनिंग बोनस और डेली इनकम जैसी योजनाओं का लालच देकर ठगी कर रहा था।

कई सबूत मिलने की उम्मीद

थानाधिकारी ने बताया कि आरोपी की लाइफस्टाइल भी उसके अपराध की तरह चमकदार थी। वह महंगे जूते, कपड़े, घड़ियां और लग्जरी कारों का शौकीन था। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक कार और मोबाइल बरामद किया है, जिनके जरिए ठगी के कई सबूत मिलने की उम्मीद है।

लाखों की ठगी का हो सकता है पर्दाफाश

थानाधिकारी ने बताया कि आरोपी से पूछताछ जारी है। प्रारंभिक जांच में लाखों रुपए की साइबर ठगी के सुराग मिले हैं। पुलिस यह भी पता लगा रही है कि क्या आरोपी के साथ कोई गिरोह काम कर रहा था। बरोनी पुलिस की यह कार्रवाई इलाके में साइबर अपराध पर बड़ी चोट मानी जा रही है।

ये भी पढ़ें

Amayra Death Case: अमायरा मौत मामले में आया नया मोड़, माता-पिता ने किया चौंकाने वाला खुलासा
जयपुर
Amayra

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

13 Nov 2025 12:18 pm

Hindi News / Rajasthan / Tonk / Rajasthan ​​Crime: ऑनलाइन गेम में मोटे मुनाफे का दिखाता सपना… लोगों को जाल में फंसाकर जीता लग्जरी लाइफ; आरोपी गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

टोंक

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

ACB Action In Tonk: एसीबी ने स्टोर कीपर को दबोचा तो मजदूर ले भागा रिश्वत की राशि, नाले में फेंका नोटों का बंडल

store-keeper
टोंक

Rajasthan: राजस्थान के इस कच्चे बांध में हुआ बड़ा छेद, तेजी से बहने लगा पानी, गांव में मचा हड़कंप

leak in Daulat Sagar dam
टोंक

Rajasthan Road Accident: सवारियों से भरी बस हुई बेकाबू, पुलिया पर अधर में लटकी

tonk-accident-1
टोंक

Bisalpur Dam: बजरी से रिसते पानी ने रोका बीसलपुर डेम का गेट, आधा मीटर तक खुले गेट से निकासी जारी

टोंक

टोंक: मिट्टी में दबने से आठवीं कक्षा के छात्र की दर्दनाक मौत, खुशियों के बीच छाया मातम

टोंक
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.