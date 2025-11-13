Rajasthan ​​Crime: ऑनलाइन गेम में मोटे मुनाफे का दिखाता सपना… लोगों को जाल में फंसाकर जीता लग्जरी लाइफ; आरोपी गिरफ्तार

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी। फोटो: पत्रिका
टोंक। ऑनलाइन गेम में मोटा मुनाफा कमाने का सपना दिखाकर लोगों से ठगी करने वाले युवक को बरोनी पुलिस ने दबोचा है। आरोपी सोशल मीडिया पर फर्जी प्रोफाइल और झूठे सबूतों के जरिए लोगों को अपने जाल में फंसाता था। पुलिस ने उसके कब्जे से एक लग्जरी कार और मोबाइल जब्त किया है। आरोपी से पूछताछ में लाखों की साइबर ठगी का खुलासा होने की संभावना जताई जा रही है।
थानाधिकारी बृजेंद्र सिंह ने बताया कि गिरफ्तार युवक ओमप्रकाश मीणा पुत्र हरफूल निवासी हरदेवा की ढाणी जामडोली है। आरोपी ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर आसपास के ग्रामीणों और युवाओं को फर्जी लिंक और मैसेज भेजकर फंसाता था। वह मोटी रकम जीतने का लालच देकर लोगों से विभिन्न खातों में निवेश करवाता और बाद में रकम हड़प लेता था।
आरोपी ओमप्रकाश मीणा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वाट्सअप और इंस्टाग्राम पर फर्जी स्क्रीनशॉट और पोस्ट डालकर लोगों को लुभाता था। वह झूठे ट्रांजेक्शन और बड़ी कमाई के स्क्रीन शॉट दिखाकर आमजन को भरोसे में लेता था। वेबसाइट के जरिए संपर्क करने वाले लोगों को वह न्यू ज्वॉइनिंग बोनस और डेली इनकम जैसी योजनाओं का लालच देकर ठगी कर रहा था।
थानाधिकारी ने बताया कि आरोपी की लाइफस्टाइल भी उसके अपराध की तरह चमकदार थी। वह महंगे जूते, कपड़े, घड़ियां और लग्जरी कारों का शौकीन था। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक कार और मोबाइल बरामद किया है, जिनके जरिए ठगी के कई सबूत मिलने की उम्मीद है।
थानाधिकारी ने बताया कि आरोपी से पूछताछ जारी है। प्रारंभिक जांच में लाखों रुपए की साइबर ठगी के सुराग मिले हैं। पुलिस यह भी पता लगा रही है कि क्या आरोपी के साथ कोई गिरोह काम कर रहा था। बरोनी पुलिस की यह कार्रवाई इलाके में साइबर अपराध पर बड़ी चोट मानी जा रही है।
