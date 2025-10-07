Patrika LogoSwitch to English

टोंक

Tonk News: 15 हजार की घूस लेकर परिवादी को 500 लौटाए,अलीगढ़ पंचायत समिति का JTO संविदाकर्मी ट्रैप

टोंक जिले के अलीगढ़ कस्बे की पंचाय​त समिति में जेटीए संविदाकर्मी को 15 हजार रुपए की रिश्वत लेते एसीबी जयपुर की टीम ने दबोचा है। संविदाकर्मी ने एमबी भरने की एवज में परिवादी से 18 हजार रुपए की रिश्वत की मांग ​की थी।

2 min read

टोंक

image

Anand Prakash Yadav

Oct 07, 2025

काली टीशर्ट में बैठे संविदाकर्मी विक्रम कुमावत को एसीबी ने किया ट्रैप, पत्रिका फोटो

ACB action in Tonk : टोंक जिले के अलीगढ़ कस्बे की पंचाय​त समिति में जेटीए संविदाकर्मी को 15 हजार रुपए की रिश्वत लेते एसीबी जयपुर की टीम ने दबोचा है। संविदाकर्मी ने एमबी भरने की एवज में परिवादी से 18 हजार रुपए की रिश्वत की मांग ​की थी। मंगलवार सुबह एसीबी ने आरोपी संविदाकर्मी विक्रम कुमावत को पकड़ लिया।

यह है पूरा मामला

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की अतिरिक्त महानिदेशक स्मिता ​श्रीवास्तव के अनुसार टोंक इकाई को मिली शिकायत के अनुसार आरोपी संविदाकर्मी परिवादी से 18 हजार रुपए की रिश्वत मांग रहा है। परिवादी के पिता के नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियिम के तहत वर्ष 2022-23 में खेत पर मेड़बंदी, तालाब की पाल मिट्टी डालना, बागवानी, पशु आश्रय स्थल निर्माण कार्य के लिए स्वीकृत हुआ था। जिसमें से कुछ कार्य हो चुका था और कुछ कार्य चल रहा है। 30 सितंबर तक हुए कार्य की मस्टरोल भरी जा चुकी थी लेकिन आरोपी विक्रम कुमावत एमबी भरने की एवज में रिश्वत की मांग को लेकर परेशान करता रहा है। एसीबी ने आरोप का सत्यापन होने पर मंगलवार सुबह ट्रैप की कार्रवाई की।

बेईमानी में भी ईमानदारी

आरोपी विक्रम कुमावत ने परिवादी से 15 हजार रुपए की घूस लेने के बाद परिवादी को खर्च के लिए 500 रुपए लौटा दिए। एसीबी ने आरोपी को पकड़ने के बाद उसके हाथ पानी से धुलवाए तो नोटों पर लगे केमिकल के कारण पानी का रंग गुलाबी हो गया। जिस पर घूस लेने का आरोप प्रथमदृष्टया साबित होने पर एसीबी ने उसे गिरफ्तार कर लिया।

एसीबी आरोपी से कर रही पूछताछ

एसीबी ने आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। आरोपी विक्रम कुमावत सीकर जिले में नीमका थाना के गांबड़ी पुलिस थाना इलाके का निवासी है। एसीबी अब आरोपी के घर भी सर्च करने की कार्रवाई करेगी ।

