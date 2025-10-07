Tonk News: 15 हजार की घूस लेकर परिवादी को 500 लौटाए,अलीगढ़ पंचायत समिति का JTO संविदाकर्मी ट्रैप

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की अतिरिक्त महानिदेशक स्मिता ​श्रीवास्तव के अनुसार टोंक इकाई को मिली शिकायत के अनुसार आरोपी संविदाकर्मी परिवादी से 18 हजार रुपए की रिश्वत मांग रहा है। परिवादी के पिता के नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियिम के तहत वर्ष 2022-23 में खेत पर मेड़बंदी, तालाब की पाल मिट्टी डालना, बागवानी, पशु आश्रय स्थल निर्माण कार्य के लिए स्वीकृत हुआ था। जिसमें से कुछ कार्य हो चुका था और कुछ कार्य चल रहा है। 30 सितंबर तक हुए कार्य की मस्टरोल भरी जा चुकी थी लेकिन आरोपी विक्रम कुमावत एमबी भरने की एवज में रिश्वत की मांग को लेकर परेशान करता रहा है। एसीबी ने आरोप का सत्यापन होने पर मंगलवार सुबह ट्रैप की कार्रवाई की।