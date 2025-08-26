Bisalpur Dam: मौसम तंत्र फिर ऐसे पलटा, बीसलपुर डेम से घटानी पड़ी पानी की निकासी, जानें ताजा अपडेट

बीसलपुर डेम पहली बार इस साल जुलाई माह में ही ओवरफ्लो हुआ है। पिछले 31 दिनों से डेम जमकर छलक रहा है। हालांकि सप्ताहभर पूर्व डेम में पानी की आवक कम होने पर डेम के गेट बंद करने की स्थिति भी बनी लेकिन अचानक मौसमतंत्र सक्रिय होने पर फिर से डेम के एक साथ छह गेट खोलने पड़े हैं। जल संसाधन विभाग के अधिशासी अभियंता मनीष बंसल के अनुसार डेम में पानी की आवक और निकासी पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। पानी के दबाव की स्थिति के अनुसार ही डेम के गेट खोलने या उनकी हाइट घटाने का निर्णय लिया जा रहा है।