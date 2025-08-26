Bisalpur Dam: मौसम तंत्र फिर ऐसे पलटा, बीसलपुर डेम से घटानी पड़ी पानी की निकासी, जानें ताजा अपडेट

Bisalpur Dam Overflow: राजस्थान के दक्षिणी इलाकों में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बनने के बाद अब मौसम तंत्र थोड़ा सुस्त पड़ने से अब बारिश का दौर भी धीमा हुआ है। हालांकि नदियों में पानी का बहाव अब भी तेजी पर है। जयपुर शहर की लाइफलाइन बीसलपुर डेम में बीते 24 घंटे में पानी की आवक कम होने पर डेम से पानी की निकासी कम की गई है। जल संसाधन विभाग ने डेम के खुले गेटों की हाइट भी अब कम कर दी है लेकिन आगामी दिनों में पानी की आवक बढ़ने पर फिर से पानी की निकासी बढ़ाने के आसार हैं।
मंगलवार सुबह बीसलपुर डेम के खुले छह में से एक गेट को जल संसाधन विभाग ने बंद कर दिया। वहीं गेट संख्या 7 और 12 को आधा- आधा मीटर व 8,9,10 और 11 नंबर गेट 1-1 मीटर हाइट तक खोलकर 30050 क्यूसेक पानी की निकासी लगातार की जा रही है। त्रिवेणी में अब भी पानी का बहाव 3.70 मीटर हाइट पर दर्ज किया गया है।
बीसलपुर डेम पहली बार इस साल जुलाई माह में ही ओवरफ्लो हुआ है। पिछले 31 दिनों से डेम जमकर छलक रहा है। हालांकि सप्ताहभर पूर्व डेम में पानी की आवक कम होने पर डेम के गेट बंद करने की स्थिति भी बनी लेकिन अचानक मौसमतंत्र सक्रिय होने पर फिर से डेम के एक साथ छह गेट खोलने पड़े हैं। जल संसाधन विभाग के अधिशासी अभियंता मनीष बंसल के अनुसार डेम में पानी की आवक और निकासी पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। पानी के दबाव की स्थिति के अनुसार ही डेम के गेट खोलने या उनकी हाइट घटाने का निर्णय लिया जा रहा है।
अधिकारियों की मानें तो इस साल बीसलपुर डेम इस साल नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। डेम अपने निर्माण के बाद पहली बार जुलाई माह में इस साल ओवरफ्लो होकर नया रिकॉर्ड बना चुका है। वहीं इससे पूर्व डेम वर्ष 2019 में सर्वाधिक 64 दिन तक छलक चुका है। वर्ष 2014 में 47 दिन, 2016 में 45 दिन और वर्ष 2022 में 40 दिन तक डेम ओवरफ्लो हो चुका है। ऐसे में पानी की निकासी को लेकर भी नए रिकॉर्ड बनने की संभावना है।