Bisalpur Dam: बीसलपुर बांध से 6 दिन में पानी की निकासी में 240 गुना तेज हुई रफ्तार, प्रति सैकंड 2,042,210 लीटर पानी की निकासी

Bisalpur Dam: मानसून का दूसरा चरण असर दिख रहा है। सक्रिय हुए मानसून के इस दौर के बीच, जहां बनास नदी में पानी की आवक तेज हो गई है, वहीं इस पर बने प्रमुख बीसलपुर बांध से पानी की निकासी की रफ्तार भी कई गुना बढ़ चुकी है। पिछले दिनों मंद पड़े मानसून के बीच, बीसलपुर बांध से पानी की निकासी की रफ्तार 300 क्यूसेक तक थी। इसे लगभग 8,500 लीटर प्रति सैकंड के बराबर माना जा सकता है।