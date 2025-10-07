Rajasthan Politics: भाजपा सरकार में योजनाओं का नाम बदला, सिर्फ खाली थैला पकड़ा रहे: गहलोत

गहलोत पूर्व मंत्री भरत सिंह के निधन के बाद उनके दाह संस्कार में शामिल होने कोटा जा रहे थे। इस दौरान वे कुछ देर के लिए टोंक बाईपास पर रूके थे। गहलोत ने इस मौके पर मीडिया से बातचीत में आरोप लगाया कि जयपुर के एसएमएस अस्पताल में आग के हादसे के बाद मुख्यमंत्री इस मामले में लीपापोती वाली जांच करवा रहे हैं।