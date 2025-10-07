Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

टोंक

Rajasthan Politics: भाजपा सरकार में योजनाओं का नाम बदला, सिर्फ खाली थैला पकड़ा रहे: गहलोत

पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि यदि गुड गर्वनेंस होगी तो लोगों को फायदा मिलेगा। भाजपा सरकार ने सिर्फ योजनाओं का नाम बदला है। अन्नपूर्णा योजना का नाम तो बदल दिया। लेकिन अब खाली थैला पकड़ा रहे हैं।

less than 1 minute read

टोंक

image

Kamal Mishra

Oct 07, 2025

Ashok Gehlot

राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (फोटो-पत्रिका)

टोंक। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर मंगलवार को टोंक में जमकर निशाना साधा। गहलोत ने मीडिया से बातचीत में सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। न ही कानून का राज है। हम विपक्ष में है। हमारा फर्ज बनता है कि जनता की आवाज को उठाएं।

उन्होंने कहा कि यदि गुड गर्वनेंस होगी तो लोगों को फायदा मिलेगा। भाजपा सरकार ने सिर्फ योजनाओं का नाम बदला है। अन्नपूर्णा योजना का नाम तो बदल दिया। लेकिन अब खाली थैला पकड़ा रहे हैं, जिससे न तो गरीबों का भला हो रहा बल्कि सरकार की भी बेइज्जती होती है।

गहलोत ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार में बिना पैसों के कोई काम नहीं हो रहे। भ्रष्टाचार बढ़ रहा है कोई सुनने वाला नहीं है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि मेरा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से कोई विरोध नहीं है। लेकिन वह कुछ बोल नहीं पा रहे।

एसएमएस अग्निकांड पर बोले गहलोत

गहलोत पूर्व मंत्री भरत सिंह के निधन के बाद उनके दाह संस्कार में शामिल होने कोटा जा रहे थे। इस दौरान वे कुछ देर के लिए टोंक बाईपास पर रूके थे। गहलोत ने इस मौके पर मीडिया से बातचीत में आरोप लगाया कि जयपुर के एसएमएस अस्पताल में आग के हादसे के बाद मुख्यमंत्री इस मामले में लीपापोती वाली जांच करवा रहे हैं।

न्यायिक जांच की मांग

उन्होंने कहा कि पांच-सात लोगों की कमेटी बना दी। सात दिन में रिपोर्ट दो, रिपोर्ट दे देंगे वो बात खत्म हो जाएगी। दो चार लोगों को आप सस्पेंड कर दोगे। मैंने लंबे टाइम के लिए कहा था कि आप न्यायिक जांच बैठवाओ, जिससे कि चाहे स्कूल हो अस्पताल हो जो भी शिकायत आ रही है। उसकी रिपोर्ट भी तैयार हो।

ये भी पढ़ें

Rajasthan: अंता विधानसभा सीट पर 11 नवंबर को होगा उपचुनाव, अब तक कौन जीता-कौन हारा? जानें पूरा इतिहास
Patrika Special News
By-elections Anta Assembly Constituency

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

अशोक गहलोत

भजन लाल शर्मा

Rajasthan Politics

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

07 Oct 2025 09:18 pm

Hindi News / Rajasthan / Tonk / Rajasthan Politics: भाजपा सरकार में योजनाओं का नाम बदला, सिर्फ खाली थैला पकड़ा रहे: गहलोत

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

टोंक

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Tonk News: 15 हजार की घूस लेकर परिवादी को 500 लौटाए,अलीगढ़ पंचायत समिति का JTO संविदाकर्मी ट्रैप

टोंक

Bisalpur Dam: बीसलपुर बांध ने तोड़े सभी रिकॉर्ड… जयपुर समेत 3 जिलों में दो साल तक पेयजल की चिंता खत्म

Bisalpur Dam
टोंक

टोंक: कोचिंग जा रही छात्रा पर जबरन धर्मपरिवर्तन कर निकाह करने का दबाव, दो आरोपी और गिरफ्तार

tonk police
टोंक

Tonk News : मरीज से कहासुनी के बाद डॉक्टर को आया हार्टअटैक, मौत, नाराज स्टॉफ ने दिया धरना

Rajasthan Tonk Malpura Doctor Suffers Heart Attack after Altercation with Patient dies angry staff stage protest
टोंक

राजस्थान में यहां नगर परिषद के वार्ड की अधिसूचना जारी, जल्द हो सकते हैं चुनाव

Tonk-Municipal-Council
टोंक
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.