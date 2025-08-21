राजस्थान के टोंक में भैंस चुराने वाली गैंग का पर्दाफाश, 4 आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने घटनास्थल के मोबाइल टावर की डिटेल खंगाली तो पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने भैंस चोरी के मामले में राजू पुत्र हरचंदा बागरिया, राधेश्याम पुत्र रामप्रसाद बागरिया, प्रहराद पुत्र भूरा बागरिया निवासी बागरिया ढाणी तन सोडा थाना डिग्गी एवं सूरजमल पुत्र रायचंद बागरिया निवासी मांदोलाई थाना मोर को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने वारदात करना कबूल किया। जिन्हें गिरफ्तार कर चोरी में काम लिए गए वाहन पिकअप व चोरी की गई भैंसों को बेचने से अर्जित दो लाख रुपए की राशि जब्त की गई।