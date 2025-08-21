राजस्थान के टोंक में भैंस चुराने वाली गैंग का पर्दाफाश, 4 आरोपी गिरफ्तार

टोंक। राजस्थान के टोंक जिले में पुलिस ने भैंस चुराने वाली गैंग का पर्दाफाश करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से 2 लाख रुपए की राशि और एक पिकअप भी बरामद की है।
डिग्गी थाना प्रभारी सत्यनारायण चौधरी ने बताया कि गत दिनों रामेश्वर माली निवासी घाटी ने 9 भैंस चोरी कर ले जाने का मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने विशेष टीम का गठन कर तकनीकी अनुसंधान किया। साथ ही संदिग्धों से पूछताछ की और आसपास के थानों में दर्ज पुराने मामलों की जानकारी जुटाई।
पुलिस ने घटनास्थल के मोबाइल टावर की डिटेल खंगाली तो पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने भैंस चोरी के मामले में राजू पुत्र हरचंदा बागरिया, राधेश्याम पुत्र रामप्रसाद बागरिया, प्रहराद पुत्र भूरा बागरिया निवासी बागरिया ढाणी तन सोडा थाना डिग्गी एवं सूरजमल पुत्र रायचंद बागरिया निवासी मांदोलाई थाना मोर को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने वारदात करना कबूल किया। जिन्हें गिरफ्तार कर चोरी में काम लिए गए वाहन पिकअप व चोरी की गई भैंसों को बेचने से अर्जित दो लाख रुपए की राशि जब्त की गई।
पुलिस ने सभी आरोपियों को बुधवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया, जहां से सभी को 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी हुई है कि आरोपियों ने अब तक कितनी भैंस चोरी की और यह गैंग कौन-कौनसे गांव में चोरी की वारदात को अंजाम दे चुकी है।