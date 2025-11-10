Rajasthan Road Accident: सवारियों से भरी बस हुई बेकाबू, पुलिया पर अधर में लटकी

पुलिया पर लटकी बस। फोटो: पत्रिका
टोंक। राजस्थान में सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। टोंक जिले में सोमवार को तेज रफ्तार बस पुलिया से टकरा गई। हादसे में 12 से ज्यादा यात्री घायल हो गए। हादसा इतना जबरदस्त था कि बस पुलिया पर अधर लटक गई। हालांकि, गनीमत रही कि बड़ा हादसा होने से टल गया।
जानकारी के मुताबिक हादसा सोमवार सुबह बीसलपुर-देवली सड़क मार्ग पर हुआ। टोडारायसिंह से देवली जा रही सवारियों से भरी बस, रूपारेल गांव के पास अनियंत्रित होकर पुलिया से टकरा गई। हादसे में करीब एक दर्जन यात्री घायल हो गए। घायलों को तुरंत एंबुलेंस की मदद से देवली व राजमहल के निजी चिकित्सालय भिजवाया। जहां पर घायलों का उपचार जारी है।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बस तेज रफ्तार में थी और मोड पर ड्राइवर के नियंत्रण खोने से बस पुलिया की रेलिंग से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस पुलिया पर ही झूलती रह गई और पलटने से बाल-बाल बच गई। अगर बस पुलिया से नीचे गिर जाती तो बड़ा हादसा हो सकता था।
हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल हो गया। पुलिया से टकराते ही बस में सवार लोगों में चीख-पुकार मच गई। बस के रुकते ही लोग अपनी जान बचाने के लिए कूदते नजर आए। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और सड़क मार्ग पर जाम के हालात बन गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और यातायात सुचारू करवाया।
बड़ी खबरेंView All
टोंक
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग