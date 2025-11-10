Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

टोंक

Rajasthan Road Accident: सवारियों से भरी बस हुई बेकाबू, पुलिया पर अधर में लटकी

Tonk Bus Accident: राजस्थान के टोंक जिले में सोमवार को सवारियों से भरी बस पुलिया से टकरा गई। हालांकि, गनीमत रही कि बड़ा हादसा होते-होते टल गया।

2 min read
Google source verification

टोंक

image

Anil Prajapat

Nov 10, 2025

tonk-accident-1
Play video

पुलिया पर लटकी बस। फोटो: पत्रिका

टोंक। राजस्थान में सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। टोंक जिले में सोमवार को तेज रफ्तार बस पुलिया से टकरा गई। हादसे में 12 से ज्यादा यात्री घायल हो गए। हादसा इतना जबरदस्त था कि बस पुलिया पर अधर लटक गई। हालांकि, गनीमत रही कि बड़ा हादसा होने से टल गया।

जानकारी के मुताबिक हादसा सोमवार सुबह बीसलपुर-देवली सड़क मार्ग पर हुआ। टोडारायसिंह से देवली जा रही सवारियों से भरी बस, रूपारेल गांव के पास अनियंत्रित होकर पुलिया से टकरा गई। हादसे में करीब एक दर्जन यात्री घायल हो गए। घायलों को तुरंत एंबुलेंस की मदद से देवली व राजमहल के निजी चिकित्सालय भिजवाया। जहां पर घायलों का उपचार जारी है।

पुलिया पर ही झूलती रह गई बस

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बस तेज रफ्तार में थी और मोड पर ड्राइवर के नियंत्रण खोने से बस पुलिया की रेलिंग से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस पुलिया पर ही झूलती रह गई और पलटने से बाल-बाल बच गई। अगर बस पुलिया से नीचे गिर जाती तो बड़ा हादसा हो सकता था।

मौके पर अफरा-तफरी का माहौल

हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल हो गया। पुलिया से टकराते ही बस में सवार लोगों में चीख-पुकार मच गई। बस के रुकते ही लोग अपनी जान बचाने के लिए कूदते नजर आए। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और सड़क मार्ग पर जाम के हालात बन गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और यातायात सुचारू करवाया।

ये भी पढ़ें

राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, लाडो योजना का दायरा बढ़ा, इन स्कूलों में भी छात्राओं को मिलेंगे 1.50 लाख रुपए
दौसा
Lado-Protsahan-Scheme

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

big accident in Rajasthan

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

10 Nov 2025 03:35 pm

Hindi News / Rajasthan / Tonk / Rajasthan Road Accident: सवारियों से भरी बस हुई बेकाबू, पुलिया पर अधर में लटकी

बड़ी खबरें

View All

टोंक

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Bisalpur Dam: बजरी से रिसते पानी ने रोका बीसलपुर डेम का गेट, आधा मीटर तक खुले गेट से निकासी जारी

टोंक

टोंक: मिट्टी में दबने से आठवीं कक्षा के छात्र की दर्दनाक मौत, खुशियों के बीच छाया मातम

टोंक

Bisalpur Dam: बीसलपुर ने रचा इतिहास, 100 दिन पार और डेम में जारी जलधारा, पानी की सबसे ज्यादा निकासी का रिकॉर्ड भी टूटा

टोंक

Tonk News : 6 साल से आतंक मचाने वाला पैंथर आखिरकार पिंजरे में कैद, वन विभाग की रणनीति रही सफल

टोंक

टोंक: सड़क हादसे में युवक की मौत, 3 माह बाद होने वाली थी बेटी की शादी; खुशियां मातम में बदली

Road-accident-in-Tonk
टोंक
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.