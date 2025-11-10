Rajasthan Road Accident: सवारियों से भरी बस हुई बेकाबू, पुलिया पर अधर में लटकी

हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल हो गया। पुलिया से टकराते ही बस में सवार लोगों में चीख-पुकार मच गई। बस के रुकते ही लोग अपनी जान बचाने के लिए कूदते नजर आए। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और सड़क मार्ग पर जाम के हालात बन गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और यातायात सुचारू करवाया।