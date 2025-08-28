Road Accident: जयपुर-कोटा सड़क मार्ग पर भीषण हादसा, 1 की दर्दनाक मौत, 4 गंभीर रूप से घायल

बरोनी थानाधिकारी बृजेंद्र सिंह ने बताया कि बुधवार की रात करीब दो बजे जोधपुरिया देवधाम से एक कार में चालक सहित पांच जने सवार होकर टोंक की ओर जा रहे थे। हाईवे पर कार अनियंत्रित हो गई, जिससे कार हाईवे पर पलटते हुए सड़क से नीचे जा गिरी। हादसे में कार में सवार पांचों जने गंभीर घायल अवस्था में फंस गए।