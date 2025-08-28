Road Accident: जयपुर-कोटा सड़क मार्ग पर भीषण हादसा, 1 की दर्दनाक मौत, 4 गंभीर रूप से घायल

राजस्थान में टोंक के निवाई में जयपुर-कोटा सड़क मार्ग पर हुए एक हादसे में एक युवक की मौत हो गई तथा चार युवक गंभीर घायल हो गए। राहगीरों की सूचना पर बरोनी पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई। पुलिस सभी घायलों को सआदत अस्पताल टोंक लेकर गए।
बरोनी थानाधिकारी बृजेंद्र सिंह ने बताया कि बुधवार की रात करीब दो बजे जोधपुरिया देवधाम से एक कार में चालक सहित पांच जने सवार होकर टोंक की ओर जा रहे थे। हाईवे पर कार अनियंत्रित हो गई, जिससे कार हाईवे पर पलटते हुए सड़क से नीचे जा गिरी। हादसे में कार में सवार पांचों जने गंभीर घायल अवस्था में फंस गए।
उन्होंने बताया कि पुलिस सभी गंभीर घायलों को जिला अस्पताल टोंक लेकर गई। जहां उपचार के दौरान पुलिस ने हेमराज गुर्जर (22) पुत्र श्योराज गुर्जर निवासी चितानी थाना बनेठा को मृत घोषित कर दिया।
सड़क दुर्घटना में शैतान गुर्जर (22) पुत्र भंवरलाल गुर्जर निवासी शिवपुरी थाना टोंक सदर, सोमेश गुर्जर (23) पुत्र रामेश्वर गुर्जर निवासी डारडा तुर्की हाल निवासी टोंक, खुशीराम गुर्जर (20) पुत्र मोहनलाल गुर्जर निवासी हथोना, थाना बरोनी और कार चालक रितिक चौधरी (24) पुत्र फूलकंवर जाट निवासी विकास विहार कॉलोनी टोंक गंभीर घायल हो गए।
यह वीडियो भी देखें
सभी घायलों की हालत चिंताजनक होने के कारण चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार कर सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर के लिए रेफर कर दिया। गुरुवार को मृतक हेमराज का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।