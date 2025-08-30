Tonk: बावड़ी में स्नान कर कपड़े सुखाकर चले गए 2 बच्चे, डूबने की आशंका में प्रशासन की 2 घंटे हो गई मशक्कत

करीब 2 घंटे की खोजबीन और पूछताछ के बाद सच्चाई सामने आई। पता चला कि दोनों बच्चे अलग-अलग समय पर बावड़ी में स्नान करने गए थे। मोहित सैनी ने बताया कि वह सुबह स्कूल जाने की जल्दी में नहाने के बाद बदले गए कपड़े वहीं भूल गया था। वहीं, नसीम खां ने बताया कि वह अपने पिता को जयपुर दिखाने जाने की जल्दी में कपड़े भूल गया था। दोनों बच्चों के सुरक्षित होने की खबर मिलने के बाद प्रशासन और ग्रामीणों ने राहत की सांस ली।