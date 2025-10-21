Tonk: किराना दुकान में लगी भीषण आग, जीवनभर की कमाई जलकर खाक, 15 लाख का हुआ नुकसान

किराना दुकान में लगी आग (फोटो-पत्रिका)
टोंक। जिले के घाड़ थाना क्षेत्र के चंदवाड गांव में सोमवार देर रात एक भीषण आग लगने की घटना सामने आई। गांव के बीचों-बीच स्थित 'बालाजी जनरल स्टोर' में अचानक आग भड़क उठी, जिससे दुकान में रखा सारा सामान जलकर नष्ट हो गया। आग की चपेट में आकर दुकान मालिक को करीब 15 लाख रुपये की आर्थिक क्षति हुई है। प्राथमिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट-सर्किट माना जा रहा है।
बताया जा रहा है कि रात करीब एक बजे दुकान के ऊपर सो रहे दुकानदार हनुमान प्रसाद मीणा को जलती चीजों की तेज गंध आई। नीचे आकर देखा तो शटर गर्म था और अंदर से धुआं और आग की लपटें उठ रही थीं। उन्होंने तुरंत शोर मचाया, जिसके बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और बाल्टियों से पानी डालकर आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक आग विकराल रूप ले चुकी थी।
आग की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि दुकान में रखे रोजमर्रा के उपयोग का सामान, कपड़े, जूते, किताबें, सीसीटीवी सिस्टम और जरूरी दस्तावेज पूरी तरह से नष्ट हो गए। इसके अलावा दुकान में रखे खाद्यान्न, किराने के कट्टे और अन्य सामग्री भी जलकर राख हो गई। ग्रामीणों का कहना है कि यदि आग पर समय रहते काबू नहीं पाया जाता, तो यह नजदीकी मकानों और दुकानों तक फैल सकती थी।
दुकानदार हनुमान प्रसाद मीणा ने बताया कि इस घटना में उनकी पूरी जीवन भर की मेहनत और जमा पूंजी खत्म हो गई है। सूचना मिलने के बाद घाड़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू की। पुलिस का प्रारंभिक अनुमान है कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी, हालांकि सटीक कारण का पता फॉरेंसिक जांच के बाद ही चल सकेगा।
फिलहाल प्रशासन ने नुकसान का मूल्यांकन शुरू कर दिया है। गांव के लोगों और पीड़ित परिवार ने सरकार से मुआवजा और राहत सहायता की मांग की है।
टोंक
राजस्थान न्यूज़
