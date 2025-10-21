Tonk: किराना दुकान में लगी भीषण आग, जीवनभर की कमाई जलकर खाक, 15 लाख का हुआ नुकसान

बताया जा रहा है कि रात करीब एक बजे दुकान के ऊपर सो रहे दुकानदार हनुमान प्रसाद मीणा को जलती चीजों की तेज गंध आई। नीचे आकर देखा तो शटर गर्म था और अंदर से धुआं और आग की लपटें उठ रही थीं। उन्होंने तुरंत शोर मचाया, जिसके बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और बाल्टियों से पानी डालकर आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक आग विकराल रूप ले चुकी थी।