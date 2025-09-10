Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

टोंक

राजस्थान के टोंक में बदमाशों का आतंक, लूट-फायरिंग, आगजनी से दहशत का माहौल

Firing-Robbery Case : टोंक-सवाईमाधोपुर राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित चंदलाई गांव में कार सवार बदमाशों ने फायरिंग कर जमकर हंगामा किया।

टोंक

Anil Prajapat

Sep 10, 2025

Firing-Robbery-Case
पुलिस गिरफ्त में आरोपी व इनसेट में जली हुई बाइक। फोटो: पत्रिका

टोंक। टोंक-सवाईमाधोपुर राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित चंदलाई गांव में कार सवार बदमाशों ने फायरिंग कर जमकर हंगामा किया। आरोपियों ने एक बाइक को आग भी लगा दी। आरोपी चाय की दुकान चलाने वाले युवक पर हवाई फायर कर फरार हो गए। इससे दहशत का माहौल बन गया।

सूचना के बाद पुलिस एक्शन में आ गई और अलग-अलग टीम बनाकर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। पुलिस ने 24 घंटे में ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं एक बाल अपचारी को निरुद्ध किया है। सदर थाना प्रभारी जयमल सिंह ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी नटवाड़ा थाना बरौनी निवासी मनराज उर्फ पपला उर्फ देवेन्द्र पुत्र नेहनूलाल गुर्जर है। अन्य की तलाश की जा रही है।

ये भी पढ़ें

बीकानेर में लॉरेंस गैंग की गुंडागर्दी, कांग्रेस नेता के घर पर की ताबड़तोड़ फायरिंग; FB पोस्ट पर ली जिम्मेदारी
बीकानेर
Lawrence gang's hooliganism in Bikaner

अलर्ट हो गई पुलिस

घटना के बाद चंदलाई गांव में लोगों की भीड़ जमा हो गई। उनमें फायरिंग और लूट से दहशत थी। सूचना के बाद पुलिस अलर्ट हो गई। पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार के मीना आदेश पर एएसपी बृजेन्द्रसिंह भाटी के निर्देशन व पुलिस उपाधीक्षक राजेश विद्यार्थी के सुपरवविजन में थाना प्रभारी जयमलसिंह के नेतृत्व में टीम बनाई। इसमें हैड कांस्टेबल अम्बालाल, संजय कुमार, रामबिलास, शंकरलाल, हंसराज, नाहरसिंह, प्रवीण कुमार, लखपत सिंह व सुरेश ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। पुलिस ने दो को तो पकड़ लिया।

लिफ्ट के बहाने बैठाया कार में

उनियारा जाने के लिए शाम सवा बजे अवधेश पारीक टोंक के सवाईमाधोपुर चौराहे पर खड़ा था। इस दौरान एक कार आई और उसमें सवार लोगों ने सवाईमाधोपुर जाना बताकर उसे उनियारा छोड़ने को कहा। आरोपी अवधेश को घास कस्बे में होते हुए खजूरिया गांव की ओर सुनसान जगह पर ले गए और पिस्टल तानकर मोबाइल फोन, पर्स व 800 रुपए लूट कर फरार हो गए।

दुकान के बाहर सो रहा था

थाना प्रभारी जयमल सिंह ने बताया कि चंदलाई निवासी लेखराज गुर्जर ने रिपोर्ट दी। इसमें बताया कि वह गांव में दुकान के बाहर सोमवार रात सो रहा था। रात करीब पौने दस बजे एक कार आई। उसमें कुछ युवक थे। उन्होंने रोड पर खड़ी उसकी बाइक को आग लगा दी। इसके बाद कार में से उतर कर एक आरोपी आया और सिर पर पिस्टल लगा दी। वह जैसे-तैस भाग छूटा। बाद में आरोपी ने फायर किया। लेकिन वह बच गया। आरोपियों ने यहां से कुछ दूरी पर एक फायर और किया है। पुलिस ने अवधेश, लेखराज और मोहम्मद सादिक की ओर से रिपोर्ट दर्ज की है।

ये भी पढ़ें

जालोर के टांपी गांव में लगी भीषण आग, मेन बाजार की 4 दुकानें जलकर राख, करोड़ों का आर्थिक नुकसान
जालोर
Jalore Tampi village

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

10 Sept 2025 11:53 am

Hindi News / Rajasthan / Tonk / राजस्थान के टोंक में बदमाशों का आतंक, लूट-फायरिंग, आगजनी से दहशत का माहौल

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.