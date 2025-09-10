राजस्थान के टोंक में बदमाशों का आतंक, लूट-फायरिंग, आगजनी से दहशत का माहौल

टोंक। टोंक-सवाईमाधोपुर राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित चंदलाई गांव में कार सवार बदमाशों ने फायरिंग कर जमकर हंगामा किया। आरोपियों ने एक बाइक को आग भी लगा दी। आरोपी चाय की दुकान चलाने वाले युवक पर हवाई फायर कर फरार हो गए। इससे दहशत का माहौल बन गया।
सूचना के बाद पुलिस एक्शन में आ गई और अलग-अलग टीम बनाकर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। पुलिस ने 24 घंटे में ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं एक बाल अपचारी को निरुद्ध किया है। सदर थाना प्रभारी जयमल सिंह ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी नटवाड़ा थाना बरौनी निवासी मनराज उर्फ पपला उर्फ देवेन्द्र पुत्र नेहनूलाल गुर्जर है। अन्य की तलाश की जा रही है।
घटना के बाद चंदलाई गांव में लोगों की भीड़ जमा हो गई। उनमें फायरिंग और लूट से दहशत थी। सूचना के बाद पुलिस अलर्ट हो गई। पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार के मीना आदेश पर एएसपी बृजेन्द्रसिंह भाटी के निर्देशन व पुलिस उपाधीक्षक राजेश विद्यार्थी के सुपरवविजन में थाना प्रभारी जयमलसिंह के नेतृत्व में टीम बनाई। इसमें हैड कांस्टेबल अम्बालाल, संजय कुमार, रामबिलास, शंकरलाल, हंसराज, नाहरसिंह, प्रवीण कुमार, लखपत सिंह व सुरेश ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। पुलिस ने दो को तो पकड़ लिया।
उनियारा जाने के लिए शाम सवा बजे अवधेश पारीक टोंक के सवाईमाधोपुर चौराहे पर खड़ा था। इस दौरान एक कार आई और उसमें सवार लोगों ने सवाईमाधोपुर जाना बताकर उसे उनियारा छोड़ने को कहा। आरोपी अवधेश को घास कस्बे में होते हुए खजूरिया गांव की ओर सुनसान जगह पर ले गए और पिस्टल तानकर मोबाइल फोन, पर्स व 800 रुपए लूट कर फरार हो गए।
थाना प्रभारी जयमल सिंह ने बताया कि चंदलाई निवासी लेखराज गुर्जर ने रिपोर्ट दी। इसमें बताया कि वह गांव में दुकान के बाहर सोमवार रात सो रहा था। रात करीब पौने दस बजे एक कार आई। उसमें कुछ युवक थे। उन्होंने रोड पर खड़ी उसकी बाइक को आग लगा दी। इसके बाद कार में से उतर कर एक आरोपी आया और सिर पर पिस्टल लगा दी। वह जैसे-तैस भाग छूटा। बाद में आरोपी ने फायर किया। लेकिन वह बच गया। आरोपियों ने यहां से कुछ दूरी पर एक फायर और किया है। पुलिस ने अवधेश, लेखराज और मोहम्मद सादिक की ओर से रिपोर्ट दर्ज की है।