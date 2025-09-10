राजस्थान के टोंक में बदमाशों का आतंक, लूट-फायरिंग, आगजनी से दहशत का माहौल

थाना प्रभारी जयमल सिंह ने बताया कि चंदलाई निवासी लेखराज गुर्जर ने रिपोर्ट दी। इसमें बताया कि वह गांव में दुकान के बाहर सोमवार रात सो रहा था। रात करीब पौने दस बजे एक कार आई। उसमें कुछ युवक थे। उन्होंने रोड पर खड़ी उसकी बाइक को आग लगा दी। इसके बाद कार में से उतर कर एक आरोपी आया और सिर पर पिस्टल लगा दी। वह जैसे-तैस भाग छूटा। बाद में आरोपी ने फायर किया। लेकिन वह बच गया। आरोपियों ने यहां से कुछ दूरी पर एक फायर और किया है। पुलिस ने अवधेश, लेखराज और मोहम्मद सादिक की ओर से रिपोर्ट दर्ज की है।