टोंक

Tonk Heavy Rain: भारी बारिश का कहर, दत्तवास में बाढ़ जैसे हालात, कई गांवों से कटा संपर्क

Tonk Heavy Rain: मूसलाधार बारिश से बुधवार को उपतहसील दत्तवास में चारों ओर पानी ही पानी हो गया। जिससे उपतहसील का सभी रास्तों से सम्पर्क कट गया।

टोंक

Anil Prajapat

Sep 04, 2025

Tonk heavy rain
मूसलाधार बारिश से दत्तवास में चारों ओर पानी ही पानी। फोटो: पत्रिका

टोंक। मूसलाधार बारिश से बुधवार को उपतहसील दत्तवास में चारों ओर पानी ही पानी हो गया। जिससे उपतहसील का सभी रास्तों से सम्पर्क कट गया। भारी बारिश के पानी से ग्रामीण लोगों को घरों से बाहर नहीं निकलने के लिए दूरभाष और घरों छतों से तेज आवाज लगाकर समझाते रहे।

मूसलाधार बारिश से दत्तवास गांव और उसके चारों ओर बरसात का पानी जमा गया। जिससे दत्तवास के सारे रास्ते तेज बहाव की नदियां बन गए।

कई सड़क मार्गों पर बहने लगी नदी

रामकेश नारेडा, मीठालाल, रामकिशोर मीणा, लक्ष्मण मरमट, किशन मीणा, मनमोहन, राजमल मीणा, मीठालाल, छोटूराम मीणा, रमेश मीणा, गन्नू शर्मा, शक्ति सिंह, सुरेश चौधरी, रामफूल मीणा सहित कई ग्रामीणों ने बताया कि बुधवार तडके से लगातार मूसलाधार बारिश से दत्तवास से उपखंड मुख्यालय निवाई, मित्रपुरा होकर सवाईमाधोपुर, लालसोट, जयपुर जाने वाले सड़क मार्ग पर नदी में परिवर्तित हो गए। जिससे दत्तवास का सम्पर्क ही कट गया।

दत्तवास के बाजार में तेज पानी की आवक से बहती मोटरसाइकिल को निकालते लोग।

हर तरफ पानी ही पानी

उन्होंने बताया कि भारी बारिश से हर तरह पानी ही पानी नजर आ रहा है। बस स्टैंड से मित्रपुरा व दहलोद रोड पर तेज नदी की भांति सड़कों पानी बह रहा है। बारिश का पानी कई घरों और दुकानों में घुस गया जिससे घरों और दुकानों में रखा सामान खराब हो गया। तेज बारिश के एक दुकान के बाहर खड़ी मोटरसाइकिल बह गई। जिसे हिम्मत कर चार पांच लोगों ने बहते पानी से मशक्कत कर बाहर निकाल लिया।

सुरक्षा के लिहाज से जगह-जगह पुलिस तैनात

दत्तवास के सभी सड़क मार्ग पर उफनते पानी को देखते हुए दत्तवास पुलिस ने ट्रैक्टर में बैठकर रास्तों पर बैरिकेटिंग कर बंद कर दिए। जिससे कोई जनहानि नहीं हो सके। तथा सभी रास्तों पर दत्तवास पुलिस के जवान तैनात किए गए। जिससे किसी को भी बहते पानी में जाने से रोक दिया।

भारी बारिश से दत्तवास का मुख्य मार्ग से तेज बहाव के साथ बहता पानी।

लोग घरों में हुए कैद

लगातार भारी बारिश से दत्तवास के लोग घरों में कैद रहे। दत्तवास से प्रतिदिन बाहर जाने वाले लोगों को घरों में ही दुबके रहना पड़ा। उन्होंने बताया कि भारी बारिश से दत्तवास में उपजे बाढ की स्थिति का जायजा लेने उपखंड प्रशासन की ओर से एक भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा।जिससे ग्रामीण में प्रशासन के विरुद्ध रोष बना हुआ है।

उन्होंने बताया कि भारी बरसात में बाढ़ के हालात से निजात पाने के लिए ग्रामीण एकजुट होकर अपने स्तर पर ही प्रयासरत है। युवाओं को भी पानी से दूर रहने तथा घरों से बाहर नहीं निकलने के लिए चेताया जा रहा। ग्रामीण लगातार टीम के साथ रास्ते पर मुस्तैदी से खड़े होकर स्थिति पर निगरानी बना रखे है।

एनिकट टूटने से बने बाढ़ के हालात

ग्रामीणों ने बताया कि लगातार भारी बारिश से कुरावदा और लुणेरा के एनिकट टूटने से दत्तवास में अचानक पानी आवक से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो गया। चारों ओर पानी जमा होने रास्ते बंद हो गए। उन्होंने बताया कि इसी प्रकार गांव दहलोद, सीपुरा, चुराडा, भगवतपुरा सहित आसपास के गांवों में मूसलाधार बारिश से ग्रामीण खासा परेशान है। लेकिन प्रशासनिक अमले ने अभी तक सुध नहीं ली है।

