Tonk Heavy Rain: भारी बारिश का कहर, दत्तवास में बाढ़ जैसे हालात, कई गांवों से कटा संपर्क

उन्होंने बताया कि भारी बारिश से हर तरह पानी ही पानी नजर आ रहा है। बस स्टैंड से मित्रपुरा व दहलोद रोड पर तेज नदी की भांति सड़कों पानी बह रहा है। बारिश का पानी कई घरों और दुकानों में घुस गया जिससे घरों और दुकानों में रखा सामान खराब हो गया। तेज बारिश के एक दुकान के बाहर खड़ी मोटरसाइकिल बह गई। जिसे हिम्मत कर चार पांच लोगों ने बहते पानी से मशक्कत कर बाहर निकाल लिया।