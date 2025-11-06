Patrika LogoSwitch to English

टोंक

राजस्थान के टोंक जिले को जल्द मिलेगी सौगात, यहां बनेगा हाई लेवल ब्रिज; दर्जनों गांवों के लोगों को मिलेगी राहत

Tonk News: पीपलू उपखंड क्षेत्र के ग्रामीणों के लिए लंबे इंतजार के बाद खुशखबरी आई है। अब क्षेत्रवासियों को भोपता नाले पर हाई लेवल ब्रिज की सौगात मिलने जा रही है।

टोंक

image

Anil Prajapat

Nov 06, 2025

high-level bridge

AI generated photo

टोंक। पीपलू उपखंड क्षेत्र के ग्रामीणों के लिए लंबे इंतजार के बाद खुशखबरी आई है। अब क्षेत्रवासियों को भोपता नाले पर हाई लेवल ब्रिज की सौगात मिलने जा रही है। करीब 6 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला यह पुल क्षेत्र के विकास में नई दिशा तय करेगा।

बरसात के दिनों में भोपता नाला उफान पर आ जाने से आसपास के कई गांवों का संपर्क टूट जाता था। ग्रामीणों, छात्रों, किसानों और कामकाजी लोगों को आवाजाही में भारी परेशानी झेलनी पड़ती थी। कई बार लोगों को जान जोखिम में डालकर नाला पार करना पड़ता था। इस समस्या को लेकर ग्रामीण वर्षों से प्रशासन से मांग कर रहे थे। अब सरकार की स्वीकृति के बाद जल्द ही निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा।

पुल के निर्माण से पीपलू, सन्देडा, फागी, जयपुर, राणोली, कठमाणा और चौगाई सहित आसपास के गांवों को सीधा लाभ मिलेगा। ग्रामीणों का कहना है कि यह पुल केवल आवागमन का साधन नहीं, बल्कि विकास का नया रास्ता खोलेगा। इससे स्थानीय बाजारों तक पहुंच आसान होगी, किसानों की फसलें समय पर मंडियों तक पहुंच सकेगी। स्कूली बच्चों को भी अब बरसात में कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। ग्रामीणों ने बताया कि यह पुल क्षेत्र के लिए जीवन रेखा साबित होगा।

हर बार होता है संकट

भोपता नाला पीपलू को नाथड़ी से जोड़ता है। नाथड़ी स्टेट हाईवे पर है। भोपता नाले पर ब्रिज को लेकर राजस्थान पत्रिका ने प्रमुखता से समय-समय पर मुद्दा उठाया है। इसके बाद राज्य सरकार ने लोगों को राहत देते हुए ब्रिज की स्वीकृति जारी की है।

दर्जनों गांवों के लोगों को मिलेगी राहत

पीपलू उपखंड क्षेत्र के चारों और बडे़ नाले और नदी है। बरसात में जब सब लबालब हो जाते हैं तो यह क्षेत्र टापू बन जाता है। कई दिनों तक अन्य गांव-शहरों से सपर्क कट जाता है। भोपता नाले पर ब्रिज बनने के बाद लोगों को परेशानी नहीं होगी। इसके बाद दर्जनों गांवों के लोगों को परेशानी का सामना नहीं करना पडे़गा।

rajasthan news

rajasthan news in hindi

06 Nov 2025 03:33 pm

Hindi News / Rajasthan / Tonk / राजस्थान के टोंक जिले को जल्द मिलेगी सौगात, यहां बनेगा हाई लेवल ब्रिज; दर्जनों गांवों के लोगों को मिलेगी राहत

टोंक

राजस्थान न्यूज़

