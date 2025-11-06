राजस्थान के टोंक जिले को जल्द मिलेगी सौगात, यहां बनेगा हाई लेवल ब्रिज; दर्जनों गांवों के लोगों को मिलेगी राहत

पुल के निर्माण से पीपलू, सन्देडा, फागी, जयपुर, राणोली, कठमाणा और चौगाई सहित आसपास के गांवों को सीधा लाभ मिलेगा। ग्रामीणों का कहना है कि यह पुल केवल आवागमन का साधन नहीं, बल्कि विकास का नया रास्ता खोलेगा। इससे स्थानीय बाजारों तक पहुंच आसान होगी, किसानों की फसलें समय पर मंडियों तक पहुंच सकेगी। स्कूली बच्चों को भी अब बरसात में कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। ग्रामीणों ने बताया कि यह पुल क्षेत्र के लिए जीवन रेखा साबित होगा।