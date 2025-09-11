गोविंद सिंह डोटासरा का बड़ा बयान- मोदी सरकार नहीं हटी तो भारत में भी होगा नेपाल जैसा हाल

इधर, निवाई में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष डोटासरा का ललवाडी चौराहे पर प्रदेश महासचिव व पूर्व विधायक प्रशांत बैरवा के नेतृत्व में स्वागत किया। डोटासरा ने कहा कि राज्य में काबिज पर्ची सरकार अतिवृष्टि को लेकर गंभीर नहीं है। इससे प्रदेश का किसान फसल बर्बादी पर खून के आंसू बहा रहा है। मुख्यमंत्री ने हेलीकॉप्टर में बैठकर अतिवृष्टि का जायजा लेकर औपचारिकता पूरी की है।