टोंक

गोविंद सिंह डोटासरा का बड़ा बयान- मोदी सरकार नहीं हटी तो भारत में भी होगा नेपाल जैसा हाल

Govind Singh Dotasara: कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि भाजपा ने पौने दो साल में सिर्फ कांग्रेस को गाली देने के अलावा कुछ नहीं किया।

टोंक

Anil Prajapat

Sep 11, 2025

Govind-Singh-Dotasara
गोविंद सिंह डोटासरा का स्वागत करते कार्यकर्ता। फोटो: पत्रिका

टोंक। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि भाजपा ने पौने दो साल में सिर्फ कांग्रेस को गाली देने के अलावा कुछ नहीं किया। बल्कि कांग्रेस के राज में शुरू की गई जनहित की अच्छी योजनाओं को बंद कर दिया। डोटासरा बुधवार को जयपुर से कोटा जाते समय टोंक में रुके थे। कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया।

डोटासरा ने कहा कि बांग्लादेश के पीएम ने भारत शरण ले रखी है। नेपाल में पीएम का आवास जला दिया। वहां के पीएम को भागना पड़ा। ये ही हाल पाकिस्तान के हुए हैं। कांग्रेस देश के मतदाताओं को जागरूक करेगी कि तानाशाही मोदी सरकार को हटाएं नहीं तो यहां भी यही हालात पैदा हो जाएंगे।

सरकार अतिवृष्टि को लेकर गंभीर नहीं

इधर, निवाई में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष डोटासरा का ललवाडी चौराहे पर प्रदेश महासचिव व पूर्व विधायक प्रशांत बैरवा के नेतृत्व में स्वागत किया। डोटासरा ने कहा कि राज्य में काबिज पर्ची सरकार अतिवृष्टि को लेकर गंभीर नहीं है। इससे प्रदेश का किसान फसल बर्बादी पर खून के आंसू बहा रहा है। मुख्यमंत्री ने हेलीकॉप्टर में बैठकर अतिवृष्टि का जायजा लेकर औपचारिकता पूरी की है।

डोटासरा ने दी प्रदर्शन की चेतावनी

डोटासरा ने चेतावनी देते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने किसानों की फसल खराबे का जल्द से जल्द पर्याप्त मुआवजा नहीं दिया तो पूरी प्रदेश में कांग्रेस भाजपा सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन करेगी।

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

11 Sept 2025 02:14 pm

Hindi News / Rajasthan / Tonk / गोविंद सिंह डोटासरा का बड़ा बयान- मोदी सरकार नहीं हटी तो भारत में भी होगा नेपाल जैसा हाल

