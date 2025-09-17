Rajasthan: भारी बारिश से खरीफ की फसल हो गई चौपट, अब रबी सीजन पर टिकी किसानों की उम्मीदें

एक सप्ताह से मौसम खुला हुआ है। दिन में धूप में भी तेजी है। ऐसे में खेत की मिट्टी सूखने लगी हैं। अन्य सालों में किसान सरसों, गेहूं व चना जैसी रबी फसलों की बुवाई शुरू कर देते हैं। लेकिन इस बार इसमें देरी होगी। कई जगह तो हालात ऐसे हैं कि खेतों में पानी भरा है। ऐसे में ट्रैक्टर तक नहीं जा पा रहा है। जिसके कारण बुवाई देरी से होगी। इसका सीधा असर पैदावार पर पड़ेगा।