बीसलपुर पर आजादी का जश्न… तिरंगा रोशनी से डेम सराबोर, तीन दिन सुरक्षा के ये इंतजाम

Tricolour Illumination on Bisalpur Dam: जयपुर की लाइफलाइन बीसलपुर डेम लगातार 19 दिनों से छलक रहा है। वहीं स्वतंत्रा दिवस के अवसर पर डेम के कैचमेंट एरिया पर जल संसाधन विभाग ने विशेष इंतजाम किए हैं। बुधवार शाम को डेम के कैचमेंट क्षेत्र को तिरंगी रोशनी से सजाया गया जिससे डेम की छटा देखते हुए ही बन रही है। आगामी तीन दिन अवकाश होने के चलते डेम के कैचमेंट क्षेत्र में सैलानियों की भारी भीड़ जुटने की आशंका के चलते जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है।