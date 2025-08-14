बीसलपुर पर आजादी का जश्न… तिरंगा रोशनी से डेम सराबोर, तीन दिन सुरक्षा के ये इंतजाम

Tricolour Illumination on Bisalpur Dam: जयपुर की लाइफलाइन बीसलपुर डेम लगातार 19 दिनों से छलक रहा है। वहीं स्वतंत्रा दिवस के अवसर पर डेम के कैचमेंट एरिया पर जल संसाधन विभाग ने विशेष इंतजाम किए हैं। बुधवार शाम को डेम के कैचमेंट क्षेत्र को तिरंगी रोशनी से सजाया गया जिससे डेम की छटा देखते हुए ही बन रही है। आगामी तीन दिन अवकाश होने के चलते डेम के कैचमेंट क्षेत्र में सैलानियों की भारी भीड़ जुटने की आशंका के चलते जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है।
डेम के कैचमेंट क्षेत्र में जल संसाधन विभाग ने केसरिया, सफेद और हरे रंग की रोशनी और सजावट कर देश के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को सजीव रूप देने का प्रयास किया है। विभाग के अधिशासी अभियंता मनीष बंसल के अनुसार स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर डेम की सजावट पर विशेष ध्यान दिया गया है। यहां आने वाले सैलानियों को स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर देशभक्ति से ओतप्रोत माहौल मिलेगा।
बीसलपुर डेम का अब सिर्फ एक गेट संख्या 9 खुला है जिससे 601 क्यूसेक पानी प्रति सैकंड बनास नहर में छोड़ा जा रहा है। डेम के कैचमेंट पर सजावट और रोशनी के बीच गेट से हो रहे पानी की निकासी का नजारा भी सैलानियों को देखने को मिलेगा।
15,16 और 17 अगस्त को अवकाश होने के कारण बीसलपुर डेम कैचमेंट क्षेत्र पर सैलानियों की भारी भीड़ उमड़ने की आशंका है। इसके चलते जल संसाधन विभाग ने जिला प्रशासन को कैचमेंट क्षेत्र में सुरक्षा के इंतजाम करने के बारे में अवगत कराया है। विभाग के अतिरिक्त कर्मचारियों को भी ड्यूटी पर अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं।