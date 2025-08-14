Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

टोंक

बीसलपुर पर आजादी का जश्न… तिरंगा रोशनी से डेम सराबोर, तीन दिन सुरक्षा के ये इंतजाम

स्वतंत्रा दिवस के अवसर पर डेम के कैचमेंट एरिया पर जल संसाधन विभाग ने विशेष इंतजाम किए हैं। बुधवार शाम को डेम के कैचमेंट क्षेत्र को तिरंगी रोशनी से सजाया गया जिससे डेम की छटा देखते हुए ही बन रही है।

टोंक

Anand Prakash Yadav

Aug 14, 2025

Play video

Tricolour Illumination on Bisalpur Dam: जयपुर की लाइफलाइन बीसलपुर डेम लगातार 19 दिनों से छलक रहा है। वहीं स्वतंत्रा दिवस के अवसर पर डेम के कैचमेंट एरिया पर जल संसाधन विभाग ने विशेष इंतजाम किए हैं। बुधवार शाम को डेम के कैचमेंट क्षेत्र को तिरंगी रोशनी से सजाया गया जिससे डेम की छटा देखते हुए ही बन रही है। आगामी तीन दिन अवकाश होने के चलते डेम के कैचमेंट क्षेत्र में सैलानियों की भारी भीड़ जुटने की आशंका के चलते जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है।

ये भी पढ़ें

Bisalpur Dam: बीसलपुर स्काडा सिस्टम दे रहा धोखा, डेम का एक गेट खुला, एक दो दिन में पानी की निकासी बंद!
टोंक
image

तिरंगा रोशनी से निखरा डेम

डेम के कैचमेंट क्षेत्र में जल संसाधन विभाग ने केसरिया, सफेद और हरे रंग की रोशनी और सजावट कर देश के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को सजीव रूप देने का प्रयास किया है।​ विभाग के अधिशासी अभियंता मनीष बंसल के अनुसार स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर डेम की सजावट पर विशेष ध्यान दिया गया है। यहां आने वाले सैलानियों को स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर देशभक्ति से ओतप्रोत माहौल मिलेगा।

डेम का एक गेट खुला, निकासी जारी

बीसलपुर डेम का अब सिर्फ एक गेट संख्या 9 खुला है जिससे 601 क्यूसेक पानी प्रति सैकंड बनास नहर में छोड़ा जा रहा है। डेम के कैचमेंट पर सजावट और रोशनी के बीच गेट से हो रहे पानी की निकासी का नजारा भी सैलानियों को देखने को मिलेगा।

तीन दिन अवकाश, भीड़ की आशंका

15,16 और 17 अगस्त को अवकाश होने के कारण बीसलपुर डेम कैचमेंट क्षेत्र पर सैलानियों की भारी भीड़ उमड़ने की आशंका है। इसके चलते जल संसाधन विभाग ने जिला प्रशासन को कैचमेंट क्षेत्र में सुरक्षा के इंतजाम करने के बारे में अवगत कराया है। विभाग के अ​तिरिक्त कर्मचारियों को भी ड्यूटी पर अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं।

ये भी पढ़ें

Bisalpur Dam: बीसलपुर छलका, उम्मीदें छलकीं… बनास बनी जीवनधारा, प्रति सेकंड इतना जा रहा पानी
टोंक
image

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

14 Aug 2025 02:06 pm

Hindi News / Rajasthan / Tonk / बीसलपुर पर आजादी का जश्न… तिरंगा रोशनी से डेम सराबोर, तीन दिन सुरक्षा के ये इंतजाम

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.