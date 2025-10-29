Rajasthan Crime: प्रेग्नेंट पत्नी की हत्या के मामले में पति गिरफ्तार, 6 महीने पहले ही हुई थी शादी

टोंक। पुरानी टोंक थाना पुलिस ने छावनी स्थित मोहल्ला करोलियान में संदिग्धावस्था में हुई गर्भवती महिला की मौत मामले में आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बृजेन्द्रसिंह भाटी के निर्देशानुसार पुलिस उपाधीक्षक राजेश विद्यार्थी के सुपरविजन में पुलिस ने दहेज हत्या के आरोपी पति कुलदीप नायक पुत्र बाबूलाल नायक को गिरफ्तार किया है। वह पुलिस अधीक्षक कार्यालय में लिपिक के पद पर है।