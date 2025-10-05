Tonk News : मरीज से कहासुनी के बाद डॉक्टर को आया हार्टअटैक, मौत, नाराज स्टॉफ ने दिया धरना

कुछ देर बाद डॉ. पारितोष सचेती की तबीयत खराब हो गई और वे कुर्सी से गिर गए। कुछ ही देर में उनकी मौत हो गई। स्टाफ ने बचाने की काफी कोशिश की लेकिन डॉक्टर की मौत हो गई। यह देख बहस करने वाला मरीज फरार हो गया। हॉस्पिटल स्टाफ ने अज्ञात मरीज के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। हॉस्पिटल स्टाफ के अनुसार डॉ. पारितोष संचेती मालपुरा उपखंड क्षेत्र के पचेवर के रहने वाले थे। उन्होंने शादी नहीं की थी। अभी मालपुरा हॉस्पिटल में कार्यरत थे।