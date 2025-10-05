Patrika LogoSwitch to English

टोंक

Tonk News : मरीज से कहासुनी के बाद डॉक्टर को आया हार्टअटैक, मौत, नाराज स्टॉफ ने दिया धरना

Tonk News : मालपुरा, टोंक जिला अस्पताल के चिकित्सक की शनिवार को एक मरीज से कहासुनी के बाद तबीयत बिगड़ गई और हृदयाघात से उनकी मौत हो गई।

less than 1 minute read

टोंक

image

Sanjay Kumar Srivastava

Oct 05, 2025

Rajasthan Tonk Malpura Doctor Suffers Heart Attack after Altercation with Patient dies angry staff stage protest

टोंक: नाराज स्टाफ ने चार घंटे काम ठप कर दिया धरना। फोटो पत्रिका

Tonk News : (मालपुरा) टोंक जिला अस्पताल के चिकित्सक की शनिवार को एक मरीज से कहासुनी के बाद तबीयत बिगड़ गई और हृदयाघात से उनकी मौत हो गई। इससे नाराज चिकित्साधिकारियों व चिकित्साकर्मियों ने सुरक्षा की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। जिसके चलते चिकित्सालय में चार घंटे चिकित्सा सेवा बंद रही।

मरीज के परिजन से कहासुनी

मामले के अनुसार डॉक्टर पारितोष संचेती (55 वर्ष) के पास एक मरीज अपने परिजन के साथ मरहम पट्टी करवाने आया था। इस दौरान डॉ. संचेती और मरीज के परिजन में कहासुनी हो गई। स्टाफ ने समझाइश कर मामला शांत करवाया।

कुछ ही देर में उनकी हो गई मौत

कुछ देर बाद डॉ. पारितोष सचेती की तबीयत खराब हो गई और वे कुर्सी से गिर गए। कुछ ही देर में उनकी मौत हो गई। स्टाफ ने बचाने की काफी कोशिश की लेकिन डॉक्टर की मौत हो गई। यह देख बहस करने वाला मरीज फरार हो गया। हॉस्पिटल स्टाफ ने अज्ञात मरीज के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। हॉस्पिटल स्टाफ के अनुसार डॉ. पारितोष संचेती मालपुरा उपखंड क्षेत्र के पचेवर के रहने वाले थे। उन्होंने शादी नहीं की थी। अभी मालपुरा हॉस्पिटल में कार्यरत थे।

मामला दर्ज कर जांच शुरू

पुलिस उपाधीक्षक आशीष प्रजापत ने जिला पुलिस अधीक्षक को चौकी खोलने के लिए प्रस्ताव बनाकर भेजने की बात कही। दोपहर करीब 2.15 बजे डॉक्टर व स्टाफ काम पर लौटे। मालपुरा थाना पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

Hindi News / Rajasthan / Tonk / Tonk News : मरीज से कहासुनी के बाद डॉक्टर को आया हार्टअटैक, मौत, नाराज स्टॉफ ने दिया धरना

