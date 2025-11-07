टोंक: सड़क हादसे में युवक की मौत, 3 माह बाद होने वाली थी बेटी की शादी; खुशियां मातम में बदली

मृतक अशोक। फोटो: पत्रिका
टोंक। दूनी थाना क्षेत्र के आवां-दूनी मार्ग पर नयागांव गोठड़ा के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और एबुलेंस 108 की सहायता से घायल को दूनी अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
थाना हेड कांस्टेबल राजेश कुमार ने बताया कि मृतक की पहचान घाड़ दरवाजा, दूनी निवासी अशोक (45) पुत्र रमेशचंद मेवाड़ा के रूप में हुई है। बताया गया कि अशोक किसी कार्य से आवां गया था।
वापसी के दौरान नयागांव गोठड़ा के पास अज्ञात वाहन ने उसकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। अशोक की मौत की खबर से घर और मोहल्ले में कोहराम मच गया। अस्पताल में परिजनों और ग्रामीणों की भीड़ लग गई। पत्नी और पुत्रियों का रो-रोकर बुरा हाल था।
मोहल्लेवासियों ने बताया कि अशोक की बड़ी पुत्री का विवाह फरवरी में होना तय था। घर में विवाह की तैयारियां चल रही थीं, लेकिन अचानक हुई इस दुर्घटना ने खुशियों को मातम में बदल दिया।
