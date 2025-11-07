Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

टोंक

टोंक: सड़क हादसे में युवक की मौत, 3 माह बाद होने वाली थी बेटी की शादी; खुशियां मातम में बदली

टोंक जिले में नयागांव गोठड़ा के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से युवक की मौत हो गई।

less than 1 minute read
Google source verification

टोंक

image

Anil Prajapat

Nov 07, 2025

Road-accident-in-Tonk

मृतक अशोक। फोटो: पत्रिका

टोंक। दूनी थाना क्षेत्र के आवां-दूनी मार्ग पर नयागांव गोठड़ा के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और एबुलेंस 108 की सहायता से घायल को दूनी अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

थाना हेड कांस्टेबल राजेश कुमार ने बताया कि मृतक की पहचान घाड़ दरवाजा, दूनी निवासी अशोक (45) पुत्र रमेशचंद मेवाड़ा के रूप में हुई है। बताया गया कि अशोक किसी कार्य से आवां गया था।

घर में मचा कोहराम

वापसी के दौरान नयागांव गोठड़ा के पास अज्ञात वाहन ने उसकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। अशोक की मौत की खबर से घर और मोहल्ले में कोहराम मच गया। अस्पताल में परिजनों और ग्रामीणों की भीड़ लग गई। पत्नी और पुत्रियों का रो-रोकर बुरा हाल था।

फरवरी में होनी वाली थी बेटी की शादी

मोहल्लेवासियों ने बताया कि अशोक की बड़ी पुत्री का विवाह फरवरी में होना तय था। घर में विवाह की तैयारियां चल रही थीं, लेकिन अचानक हुई इस दुर्घटना ने खुशियों को मातम में बदल दिया।

ये भी पढ़ें

Jaipur Accident: पैर एक्सीलेटर पर था… याद कुछ नहीं, पूछताछ में आरोपी डंपर चालक का चौंकाने वाला खुलासा
जयपुर
dumper-driver-Kalyan-Meena

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

07 Nov 2025 02:37 pm

Hindi News / Rajasthan / Tonk / टोंक: सड़क हादसे में युवक की मौत, 3 माह बाद होने वाली थी बेटी की शादी; खुशियां मातम में बदली

बड़ी खबरें

View All

टोंक

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan: पति के गुजरने के 6 महीने बाद भी नहीं मिली पेंशन, 5 बेटियों की मां काट रही सरकारी दफ्तरों के चक्कर

Pension-Scheme
टोंक

राजस्थान के टोंक जिले को जल्द मिलेगी सौगात, यहां बनेगा हाई लेवल ब्रिज; दर्जनों गांवों के लोगों को मिलेगी राहत

high-level bridge
टोंक

बीसलपुर : पानी निकासी घटी पर बना दिया ये सबसे बड़ा रिकॉर्ड, कई शहरों की जीवनरेखा है ये बांध

Bisalpur Dam
टोंक

Good News: राजस्थान के इस जिले में 15 करोड़ से बनेंगी चमचमाती सड़कें, स्थापित होगी 80 फीट ऊंची श्रीराम की प्रतिमा

New road in Tonk
टोंक

Rape News: पड़ोसी लड़के की बातों में फंस गई लड़की, उसने दोस्त को सौंपा, जयपुर में हुआ रेप

Rape news
टोंक
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.