टोंक: सड़क हादसे में युवक की मौत, 3 माह बाद होने वाली थी बेटी की शादी; खुशियां मातम में बदली

वापसी के दौरान नयागांव गोठड़ा के पास अज्ञात वाहन ने उसकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। अशोक की मौत की खबर से घर और मोहल्ले में कोहराम मच गया। अस्पताल में परिजनों और ग्रामीणों की भीड़ लग गई। पत्नी और पुत्रियों का रो-रोकर बुरा हाल था।