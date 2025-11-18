इन कार्यकर्ताओं को मिलेगा पंचायती राज चुनाव और निकाय चुनाव का टिकट, सचिन पायलट ने किया खुलासा

Panchayat Raj And Municipal Elections Update: कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव व टोंक विधायक सचिन पायलट ने कहा कि जो कार्यकर्ता मतदाता सूची में नाम ज्यादा जुड़वाएगा उसे पंचायती राज चुनाव, निकाय चुनाव में ज्यादा मौके दिया जाएगा। उन्होंने कांग्रेस जिलाध्यक्ष, जिला प्रभारी व आमेर विधायक प्रशांत शर्मा को भी इंगित करते हुए कहा कि आप भी ध्यान रखना जो मेरे दाएं, बाएं घूमते हैं और मतदाता सूची में नाम जुड़वाने में अच्छा काम नहीं करता है तो उसे निकाय चुनाव, पंचायत राज चुनाव में प्रत्याशी चयन में प्राथमिकता नहीं दें।