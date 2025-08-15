बुलडोजर विवाद में घिरे समरावता थप्पड़ कांड वाले SDM अमित चौधरी, आठ माह पुराना कांड खुला, पुलिस केस दर्ज

मालपुरा के व्यास सर्किल स्थित नगर पालिका के चुंगी नाका भवन में पत्रकार राकेश कुमार पिछले 10 साल से अपना अखबार कार्यालय चला रहे थे। भवन नगर पालिका से किराए पर लिया गया था, जिसका किरायानामा और किराया आकलन रिकॉर्ड में दर्ज था। बिजली कनेक्शन भी नगर पालिका के नाम था और सभी बिल समय-समय पर भरे गए। दो साल पहले भी तोड़फोड़ की कार्रवाई प्रस्तावित हुई थी, लेकिन राकेश ने सिविल कोर्ट से स्थगन आदेश (स्टे) ले लिया था, जो अब भी प्रभावी था। इसके बावजूद 8 महीने पहले कार्यवाहक EO (तब मालपुरा SDM) अमित कुमार चौधरी ने मौके पर खड़े होकर जेसीबी से कार्यालय को जमींदोज करवा दिया।