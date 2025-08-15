बुलडोजर विवाद में घिरे समरावता थप्पड़ कांड वाले SDM अमित चौधरी, आठ माह पुराना कांड खुला, पुलिस केस दर्ज

SDM Amit Chaudhary Case: टोंक जिले के मालपुरा में थप्पड़कांड से सुर्खियों में आए SDM अमित कुमार चौधरी एक बार फिर विवादों में हैं। इस बार मामला कोर्ट स्टे के बावजूद पत्रकार का कार्यालय तोड़ने से जुड़ा है। ACJM मालपुरा कोर्ट ने चौधरी समेत 6 अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश दिए हैं। आदेश के बाद बुधवार रात मालपुरा थाना पुलिस ने FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी।
मालपुरा के व्यास सर्किल स्थित नगर पालिका के चुंगी नाका भवन में पत्रकार राकेश कुमार पिछले 10 साल से अपना अखबार कार्यालय चला रहे थे। भवन नगर पालिका से किराए पर लिया गया था, जिसका किरायानामा और किराया आकलन रिकॉर्ड में दर्ज था। बिजली कनेक्शन भी नगर पालिका के नाम था और सभी बिल समय-समय पर भरे गए। दो साल पहले भी तोड़फोड़ की कार्रवाई प्रस्तावित हुई थी, लेकिन राकेश ने सिविल कोर्ट से स्थगन आदेश (स्टे) ले लिया था, जो अब भी प्रभावी था। इसके बावजूद 8 महीने पहले कार्यवाहक EO (तब मालपुरा SDM) अमित कुमार चौधरी ने मौके पर खड़े होकर जेसीबी से कार्यालय को जमींदोज करवा दिया।
पत्रकार ने इस कार्रवाई को चुनौती देते हुए कोर्ट की शरण ली। सभी दस्तावेज देखने के बाद ACJM मालपुरा कोर्ट ने इसे कोर्ट आदेश की अवमानना माना और चौधरी समेत 6 लोगों पर केस दर्ज करने के आदेश दिए। FIR संख्या 156/2025 में SDM अमित चौधरी, तहसीलदार पवन कुमार, जयनारायण जाट, रामदास माली, राजेश कुमार (जमादार) और स्टोर कीपर राजेंद्र कुमार पर IPC की धारा 198, 199(B), 201, 334(1), 334(2) और 61(2) के तहत मामला दर्ज हुआ है।
- थप्पड़कांड (समरावता) – देवली-उनियारा विधानसभा उपचुनाव के दौरान निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने SDM चौधरी को थप्पड़ मार दिया था, जब गांव में कथित तौर पर जबरन वोट डलवाने की कोशिश हुई थी।
- दलित महिलाओं को धमकाने का आरोप – हिंडोली SDM रहते हुए जमीन विवाद में महिलाओं को अभद्र भाषा में धमकाने के आरोप लगे, जिसके बाद उन्हें APO कर दिया गया था।
- पटवारी को फोन पर धमकाना – मालपुरा में एक पटवारी को फोन पर धमकाने का ऑडियो वायरल हुआ, जिसे बाद में बातचीत कर सुलझाया गया।
मालपुरा थाना प्रभारी चेना राम जाट के अनुसार, “कोर्ट के आदेश की पालना में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। सभी दस्तावेज और गवाहियों के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी।”