बरसात से किसानों के चेहरों पर छाई खुशी, रास्तों में जमा हुआ पानी , आवागमन हुआ बाधित

आवां. क्षेत्र में रविवार मध्य रात्रि के बाद हुई बारिश rain से खेत लबालब होने के साथ नाले, एनिकट और तालाबों में पानी की आवक शुरू हो गई है। वहीं सोमवार को उमस Humidity से परेशानियां भी बढ़ी। तेज गर्मी Hot summer के बावजूद इनके परिवार खरीफ की फसल Kharif crop बोआई को खेतों में जुटते नजर आए।

खाद-बीज वालों की दुकानो पर कतार दिखाई दी। इधर, बारिश के बाद नयागांव गोठड़ा पंचायत के हनुमानपुरा से आवां- दूनी जाने वाले मार्ग के बीच पानी भरने Water in the way से सोमवार को आवागमन बाधित रहा।

इससे विद्यार्थियों के साथ शिक्षक और आमजन परेशान रहे। लोगों की शिकायत है कि सूबेदारों की ढ़ाणी से चांदसिंहपुरा और आवां से टोकरावास के कच्चे रास्ते में भी थोड़ी से बारिश मे ही लोगों का निकलना मुश्किल हो जाता है।

रास्ते में बारिश से भरा पानी

राजमहल. कस्बे सहित आस-पास के क्षेत्र में रविवार रात को हुई एक घंटे तक झमाझम बारिश Heany rain के चलते किसानों के चेहरों पर खुशी नजर आई।

बारिश के चलते खेतों में पानी भर गया। वहीं कई जगहों पर निचली बस्तियों में पानी भरा रहा। बीसलपुर बांध Bisalpur dam क्षेत्र में बीते 24 घण्टों के दौरान कुल 18 एमएम बारिश दर्ज की गई।

वहीं बांध के गेज में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। बांध का गेज रविवार सुबह 305.52 आरएल मीटर दर्ज किया गया था, जो सोमवार सुबह तक तीन सेमी घटकर 305.49 आर एल मीटर रह गया।

इधर गांव में नाली सफाई के अभाव में बारिश का पानी गांव के छत्तरी चोराहे पर एकत्र होकर कीचड़ में तब्दील हो गया जिससे लोगों व छात्रों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ा।



गलवा बांध में 5 इंच पानी की आवक

उनियारा. उपखण्ड क्षेत्र में रविवार देर शाम हुई बारिश से गलवा बांध में पानी की आवक शुरू हो गई है। उपखण्ड क्षेत्र में बारिश से नाले-पोखर उफान पर आ गए।

जल संसाधन विभाग के बाढ़ नियंत्रण कक्ष प्रभारी कनिष्ठ अभियन्ता रबिना मीणा ने बताया कि सोमवार को सुबह 8 बजे समाप्त हुए पिछले 24 घंटो के दौरान सर्वाधिक गलवानिया बांध पर 70, गलवा बांध पर 44 तथा ठिकरिया बांध पर 15 एमएम बरसात दर्ज की गई। जबकि गलवा बांध में 5 इंच पानी की आवक दर्ज की गई है।

