टोंक

टोंक: जेल से दो बदमाशों का वीडियो आया सामने, फोन पर बोल रहे- आशीर्वाद है आपका, कोई दिक्कत नहीं

टोंक के जेल में मर्डर और पुलिस पर फायरिंग के मामले में बंद रहे दो बंदियों का जेल से एक वीडियो सामने आया है। इसमें दोनों हाथ में हथियार दिखा रहे है और वे सिगरेट, गुटखा दिखाकर फोन पर भी बात करते दिख रहे हैं।

2 min read

टोंक

image

kamlesh sharma

Sep 28, 2025

tonk jail
Play video

फोटो-वायरल वीडियो स्क्रीनशॉट

टोंक। टोंक के जेल में मर्डर और पुलिस पर फायरिंग के मामले में बंद रहे दो बंदियों का जेल से एक वीडियो सामने आया है। इसमें दोनों हाथ में हथियार दिखा रहे है और वे सिगरेट, गुटखा दिखाकर फोन पर भी बात करते दिख रहे हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने दोनों के खिलाफ अवैध हथियार रखने का मामला दर्ज कर लिया है। इस वीडियो में पीछे दीवार पर जिला कारागृह, टोंक आपका हार्दिक अभिनंदन करता है, लिखा हुआ नजर आ रहा है और एक बंदी दूसरे के हाथ में पिस्टल देकर कह रहा है कि माल तो बढ़िया है। वहीं इसके बाद किसी को फोन पर कहता नजर आ रहा है कि राम-राम, बस आशीर्वाद है आपका। कोई दिक्कत नहीं है।

एसपी बोले, वीडियो साल भर पुराना

टोंक एसपी राजेश मीना ने बताया कि दो-तीन दिन बंदियों का वीडियों मेरे ध्यान में आया था। उसी समय कोतवाल को इनके खिलाफ मामला दर्ज करने के निर्देश दिए थे। कोतवाली में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जांच में सामने आया है कि ये वीडियो करीब साल भर पुराना है।

धौलपुर और उदयपुर में कर दिया था शिफ्ट

वीडियो में दिख रहा एक आरोपी शादाब देशवाली पुरानी टोंक थाना क्षेत्र का रहने वाला है। यह मर्डर केस में टोंक जेल में बंद था। इसने यहां भी बदमाशी की तो इसे करीब 11 महीने पहले धौलपुर जेल में भेज दिया। दूसरा बंदी दीपक मेनारिया उदयपुर का है। यह पुलिस पर फायरिंग करने के मामले में जेल में था।

इसे भी करीब 11 महीने पहले गंगानगर की जेल में भेज दिया। पुलिस को किसी मोबाइल में इनके हथियार दिखाते हुए के वीडियो-फोटो मिले थे। उस आधार पर 3 दिन पहले इनके खिलाफ मामला दर्ज किया है। कोतवाली सीआई भंवर लाल वैष्णव ने बताया कि मामला दर्ज कर जांच टोंक सदर थाना प्रभारी जयमल सिंह को सौंप दी है।

Updated on:

28 Sept 2025 08:57 pm

Published on:

28 Sept 2025 08:46 pm

Hindi News / Rajasthan / Tonk / टोंक: जेल से दो बदमाशों का वीडियो आया सामने, फोन पर बोल रहे- आशीर्वाद है आपका, कोई दिक्कत नहीं

टोंक

राजस्थान न्यूज़

