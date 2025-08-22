Tonk Hijab Vivad: अज्ञात युवक से महिला डॉक्टर और पति को मिली चेतावनी, PMO को लेटर लिखकर 7 दिन छुट्टी की रख दी मांग

Hijab Controversy: टोंक के जनाना अस्पताल में महिला चिकित्सक और इंटर्न छात्रा के बीच हुए हिजाब विवाद के बाद पीएमओ ने छात्रा की ड्यूटी दूसरी जगह लगा दी है। वहीं महिला चिकित्सक भी गुरुवार को पीएमओ को पत्र सौंपकर अवकाश पर चली गई है। पत्र में उन्होंने ड्यूटी के दौरान अज्ञात युवक की ओर से चेतावनी का आरोप लगाया है।