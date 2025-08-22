Tonk Hijab Vivad: अज्ञात युवक से महिला डॉक्टर और पति को मिली चेतावनी, PMO को लेटर लिखकर 7 दिन छुट्टी की रख दी मांग

Hijab Controversy: टोंक के जनाना अस्पताल में महिला चिकित्सक और इंटर्न छात्रा के बीच हुए हिजाब विवाद के बाद पीएमओ ने छात्रा की ड्यूटी दूसरी जगह लगा दी है। वहीं महिला चिकित्सक भी गुरुवार को पीएमओ को पत्र सौंपकर अवकाश पर चली गई है। पत्र में उन्होंने ड्यूटी के दौरान अज्ञात युवक की ओर से चेतावनी का आरोप लगाया है।
उन्होंने पत्र में लिखा है कि 'मुझे यहां का माहौल संदिग्ध लग रहा है। ऐसे में वो और मेरे पति अभी ड्यूटी करने में असमर्थ है। इसलिए उनका सात दिन का अवकाश मंजूर किया जाए।'
पीएमओ हनुमान प्रसाद बैरवा ने बताया कि छात्रा की ड्यूटी जनाना अस्पताल से हटा दी गई है। उसे अन्य जगह लगाया जाएगा। वहीं वीडियो वायरल करने पर कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस को पत्र भेजा जाएगा।
इससे पहले एबीवीपी, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सआदत अस्पताल में प्रदर्शन किया। भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष राजेन्द्र पराणा, विजय चौधरी, राहुल जायसवाल, अंकित आदि ने मुख्यमंत्री के नाम अतिरिक्त जिला कलक्टर को ज्ञापन सौंपा। इसमें छात्रा की इंटर्न समाप्त करने और चिकित्सालय में ड्रेस कोड जारी करने की मांग की।