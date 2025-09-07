Rajasthan: लगातार 64 दिन से छलक रहा यह बांध, 29 साल में तीसरी बार ओवरफ्लो

30 फीट भराव क्षमता वाले टोरडी सागर बांध से सिंचाई को लेकर तात्कालीन समय से तीन नहरे साउथ कैनाल, नोर्थ कैनाल व मीडिल कैनाल का निर्माण किया गया। करीब 175 किमी परिधि क्षेत्र में निर्मित नहरों से वर्तमान में मालपुरा आंशिक, टोडारायसिंह, पीपलू व टोंक तहसील क्षेत्र के 64 गांवों की हजारों हैक्टेयर भूमि सिंचित होती है।