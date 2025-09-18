Patrika LogoSwitch to English

टोंक

Tonk: नदी में पलटा ट्रैक्टर, सीट में फंसने पर ड्राइवर की दर्दनाक मौत

बनास नदी पर बने चूली रपट को पार करते समय ट्रैक्टर बेकाबू होकर रपट में बह कर पलट गया।

टोंक

Anil Prajapat

Sep 18, 2025

Banas-river-3
जेसीबी की सहायता से ट्रैक्टर को बाहर निकालते हुए। फोटो: पत्रिका

टोंक। मेहंदवास थाना क्षेत्र में बनास नदी पर बने चूली रपट को पार करते समय ट्रैक्टर बेकाबू होकर रपट में बह कर पलट गया। सीट में फंसने के कारण ट्रैक्टर चालक की पानी में डूबने से मौत हो गई। पुलिस मौके पर पहुंची और उसे सआदत अस्पताल पहुंचाया। जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पोस्टमार्टम करा शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया।

मेहंदवास थाना प्रभारी ओम प्रकाश चौधरी ने बताया कि चूली गांव के पास बनास नदी पर करीब आधा किमी लंबाई का रपटा बना हुआ है। इस पर तेज गति से पानी बह रहा है। इससे वाहनों समेत लोगों की आवाजाही बंद कर रखी है। इसके बावजूद बुधवार अलसुबह करीब साढ़े 3 बजे चूली निवासी बाबूलाल मीणा (40) पुत्र बजरंगलाल ट्रैक्टर चलाकर टोंक की ओर आने के लिए रपटा पार कर रहा था।

कुछ दूरी पर ही पानी के तेज बहाव में ट्रैक्टर असंतुलित होकर बहकर रपट के नीचे गिर पड़ा। इस दौरान बाबूलाल निकल नहीं पाया और सीट में ही फंसा रह गया। इससे उसकी मौत हो गई। बनास नदी में उल्टा पड़ा ट्रैक्टर का कुछ हिस्सा टायर की ओर का दिखाई दे रहा था। सुबह करीब 4 बजे बनास नदी किनारे के किसानों का पता लगा तो उन्होंने पुलिस और ग्रामीणों को सूचना दी। बाद में पुलिस मौके पर पहुंचीं और उसे ग्रामीणों की मदद से बाहर निकाला।

