Tonk: नदी में पलटा ट्रैक्टर, सीट में फंसने पर ड्राइवर की दर्दनाक मौत

कुछ दूरी पर ही पानी के तेज बहाव में ट्रैक्टर असंतुलित होकर बहकर रपट के नीचे गिर पड़ा। इस दौरान बाबूलाल निकल नहीं पाया और सीट में ही फंसा रह गया। इससे उसकी मौत हो गई। बनास नदी में उल्टा पड़ा ट्रैक्टर का कुछ हिस्सा टायर की ओर का दिखाई दे रहा था। सुबह करीब 4 बजे बनास नदी किनारे के किसानों का पता लगा तो उन्होंने पुलिस और ग्रामीणों को सूचना दी। बाद में पुलिस मौके पर पहुंचीं और उसे ग्रामीणों की मदद से बाहर निकाला।