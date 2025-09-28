Rajasthan: नाबालिग को ‘निकाह’ की धमकी, चेहरे पर तेजाब फेंकने की वॉर्निंग, पुलिस ने लिया ऐसा एक्शन

कोतवाली थाना पुलिस की गिरफ्त में आरोपी। फोटो- पत्रिका
टोंक। कोतवाली थाना क्षेत्र के सवाईमाधोपुर चौराहे स्थित कोचिंग संस्थान में आ रही नाबालिग के साथ धर्म परिवर्त कर निकाह करने की धमकी देने के मामले में पुलिस ने दो जनों को गिरफ्तार किया है। कोतवाली थाना प्रभारी भंवरलाल वैष्णव ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी बाड़ा जेरे किला निवासी ताहिर पुत्र वहीद मेवाती तथा गड्ढा पहाड़िया हाल जखीरा निवासी फाइज मियां पुत्र राशिद मियां है।
पुलिस अन्य की तलाश कर रही है। आरोपियों ने शुक्रवार शाम कोचिंग जा रही नाबालिग के साथ धर्म परिवर्तन कर निकाह करने की धमकी दी थी। वहीं नहीं मानने पर तेजाब डालकर चेहरा जलाने की बात कही थी। नाबालिग कोचिंग संस्थान आ गई और संचालक को मामले की जानकारी दी थी। आरोपी इस पर भी नहीं माने और समझाने गए कोचिंग संचालक हेमराज से मारपीट की थी।
पुलिस ने बाड़ा जेरे किला निवासी आमिर मेवाती, ताहिर, सद्दाम खान, राहिल तथा सूर्य नगर निवासी हामिद मेवाती समेत अन्य के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। मामले में पुलिस ने ताहिर और फाइज को गिरफ्तार किया है। अन्य की तलाश जारी है। इधर, पुलिस ने रविवार को आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया और 30 सितम्बर तक पुलिस रिमांड पर लिया है।
कोतवाली थाना पुलिस ने दूसरे मामले में एक आरोपी बहीर निवासी मोहम्मद यूनुस खान उर्फ किट्टू पुत्र मोहम्मद अमीन को गिरफ्तार किया है। इसके खिलाफ बहीर निवासी नाबालिग ने मामला दर्ज कराया था। इसमें बताया था कि आरोपी ने पीछा कर मोबाइल फोन में उसका फोटो ले लिया और वायरल करने की धमकी दे रहा था। पुलिस ने आरोपी यूनुस को गिरफ्तार कर लिया।
