Rajasthan: नाबालिग को ‘निकाह’ की धमकी, चेहरे पर तेजाब फेंकने की वॉर्निंग, पुलिस ने लिया ऐसा एक्शन

पुलिस अन्य की तलाश कर रही है। आरोपियों ने शुक्रवार शाम कोचिंग जा रही नाबालिग के साथ धर्म परिवर्तन कर निकाह करने की धमकी दी थी। वहीं नहीं मानने पर तेजाब डालकर चेहरा जलाने की बात कही थी। नाबालिग कोचिंग संस्थान आ गई और संचालक को मामले की जानकारी दी थी। आरोपी इस पर भी नहीं माने और समझाने गए कोचिंग संचालक हेमराज से मारपीट की थी।