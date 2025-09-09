Tonk: मंत्री पहुंचे खेतों में, फसल खराबे का लिया जायजा, निर्देश ​​मिलते ही हरकत में आए अधिकारी

टोंक। जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने मालपुरा उपखंड़ क्षेत्र के गांवों का दौरा कर अतिवृष्टि से खराब हुई फसलों का जायजा लिया। बागड़ी, कांटोली, चतरपुरा सहित लाबाहरिसिंह सहित आसपास के अन्य गांव-ढाणियों के खेतों में उन्होंने नष्ट हुई फसल सहित क्षतिग्रस्त मकानों का जायजा लिया।
चौधरी ने पीड़ितो को शीघ्र राहत दिलवाने के लिए उपखण्ड अधिकारी अमित कुमार चौधरी व तहसीलदार पवन मातवा को खसरा गिरदावरी करवाने व क्षतिग्रस्त मकानों की रिर्पोट शीघ्र तैयार कर भिजवाने के निर्देश दिए। इस दौरान एएसपी मोटाराम, वृताधिकारी आशिष प्रजापत आदि थे।
इधर, उपखंड के लांबाहरिसिंह के अडूस्या गांव में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय का जलदाय मंत्री कन्हैया लाल चौधरी के निर्देश पर सोमवार को मुख्य शिक्षा अधिकारी नाथूलाल ने विद्यालय भवन का निरीक्षण कर शाला प्रबंधन एवं विकास समिति सदस्यों की बैठक ली। ग्रामीणों ने पौधरोपण कार्यक्रम सभा में मंत्री को विद्यालय भवन टपकने और सटाकर बने तालाब का पानी रिसाव से विद्यार्थियों को आने-जाने में समस्या के चलते सुरक्षित स्थान पर विद्यालय निर्माण करवाने की मांग की थी।
शिक्षा अधिकारी ने बताया कि मंत्री के निर्देश पर विद्यालय का निरीक्षण किया और एसडीएमसी सदस्यों की बैठक लेकर तालाब के रिसाव पानी निकालने के लिए भवन के चारों तरफ नाली बनाने और विद्यार्थियों को आने-जाने के लिए पटरी निर्माण जल्द किया जाएगा। सदस्यों को नई भवन के लिए भूमि आवंटन और भवन निर्माण प्रस्ताव तैयार कर भेजने की चर्चा हुई।
अधिकारी ने बैठक में मौजूद सदस्यों और ग्रामीणों को भामाशाह से सहयोग देने की बात कही। पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी पीएम बोहरा ने बताया कि शिक्षा विभाग और तकनीकी अधिकारियों से दोबारा विद्यालय भवन का सर्वे करवाकर रिपोर्ट ली जाएगी। इस दौरान एसडीएमसी अध्यक्ष सत्यनारायण जाट, पूर्व उप सरपंच हनुमान वैष्णव, सेवानिवृत श्रम निरीक्षक किरण झीबा, अभय सिंह मौजूद थे।