Tonk: मंत्री पहुंचे खेतों में, फसल खराबे का लिया जायजा, निर्देश ​​मिलते ही हरकत में आए अधिकारी

इधर, उपखंड के लांबाहरिसिंह के अडूस्या गांव में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय का जलदाय मंत्री कन्हैया लाल चौधरी के निर्देश पर सोमवार को मुख्य शिक्षा अधिकारी नाथूलाल ने विद्यालय भवन का निरीक्षण कर शाला प्रबंधन एवं विकास समिति सदस्यों की बैठक ली। ग्रामीणों ने पौधरोपण कार्यक्रम सभा में मंत्री को विद्यालय भवन टपकने और सटाकर बने तालाब का पानी रिसाव से विद्यार्थियों को आने-जाने में समस्या के चलते सुरक्षित स्थान पर विद्यालय निर्माण करवाने की मांग की थी।