टोंक: सरकारी टयूबवैल पर काम करते समय दौड़ा करंट, एक श्रमिक की मौत, दूसरा घायल

टोंक। मेहंदवास थाना क्षेत्र के लवादर गांव में सरकारी ट्यूबवैल पर मरम्मत कार्य के दौरान करंट लगने से एक श्रमिक की मौत हो गई। जबकि दूसरा गंभीर रूप से झुलस गया। घटना जलदाय विभाग के अधीन चल रहे एक टेंडर कार्य के दौरान हुई, जिसमें सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया गया था।
मेहंदवास थाना पुलिस ने बताया कि मृतक कालीपलटन के अजीमुल्लाह बजाज के कुएं के समीप रहने वाला रेहान पुत्र आबादि है। वहीं घायल बड़वाली हवेली पुरानी टोंक निवासी गुलशन पुत्र अजीम मियां है। हादसे के बाद मृतक के परिजन और स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है।
पुलिस ने बताया कि लवादर गांव स्थित सरकारी ट्यूबवैल पर मरम्मत के दोनों गए थे। उन्होंने पाइप निकालने के लिए वाहन में लगी लिफ्ट लगाई थी। रेहान लिफ्ट पर था तथा गुलशन समीप ही खड़ा था। इस दौरान अचानक वहां से गुजर रहे तार से करंट दौड़ गया। इससे रेहान तो वहीं चिपका रह गया। वहीं गुलशन करंट की चपेट में आने के बाद वाहन से टकराकर गिर गया। उसे सआदत अस्पताल में भर्ती कराया। जहां से जयपुर रेफर कर दिया।
दोनों मजदूरों के पास मौके पर कोई हेलमेट, रबर ग्लव्स या सेफ्टी बेल्ट उपलब्ध नहीं थी। मौके पर प्रशिक्षित सुपरवाइजर या तकनीकी स्टाफ मौजूद नहीं था। विशेषज्ञों के अनुसार जलदाय विभाग के टेंडर कार्यों में वर्कमैन सेफ्टी एक्ट और बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स सेफ्टी रूल्स के तहत श्रमिकों को सुरक्षा उपकरण प्रदान करना और विद्युत कार्य में सावधानी बरतना अनिवार्य है।
