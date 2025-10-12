टोंक: सरकारी टयूबवैल पर काम करते समय दौड़ा करंट, एक श्रमिक की मौत, दूसरा घायल

पुलिस ने बताया कि लवादर गांव स्थित सरकारी ट्यूबवैल पर मरम्मत के दोनों गए थे। उन्होंने पाइप निकालने के लिए वाहन में लगी लिफ्ट लगाई थी। रेहान लिफ्ट पर था तथा गुलशन समीप ही खड़ा था। इस दौरान अचानक वहां से गुजर रहे तार से करंट दौड़ गया। इससे रेहान तो वहीं चिपका रह गया। वहीं गुलशन करंट की चपेट में आने के बाद वाहन से टकराकर गिर गया। उसे सआदत अस्पताल में भर्ती कराया। जहां से जयपुर रेफर कर दिया।