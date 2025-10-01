नीम करोली बाबा से मिल चुकी हैं इस फेमस एक्ट्रेस की मां, सालों बाद किया खुलासा, बोलीं- वो मेरे दादाजी…

सुकीर्ति ने नीम करोली बाबा की बात करते हुए ये भी कहा, "मेरी मां ने मुझे बहुत छोटी उम्र में ही हनुमान चालीसा सिखा दी थी। जब भी मुझे खुद पर संदेह होता था, उस विश्वास ने मेरी मदद की। मेरी मां नीम करोली बाबा से मिल चुकी थीं, उस समय उनके बारे में कोई नहीं जानता था। इसलिए मुझे लगता है कि उनका आशीर्वाद मेरे साथ है हमेशा।"



सुकीर्ति कांडपाल के करियर की बात करें तो उन्होंने 'अगले जनम मोहे बिटिया ही कीजो', 'कैसा ये इश्क है, अजब सा रिस्क है' और 'काला टीका' जैसे सुपरहिट टीवी शोज में भी काम किया है। वह 'दिल्ली वाली ठाकुर गर्ल्स' और 'स्टोरी 9 मंथ्स की' में भी नजर आईं हैं। हाल ही वह 'अनुपमा' में श्रुति आहूजा के रोल में नजर आईं थीं।