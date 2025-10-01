नीम करोली बाबा से मिल चुकी हैं इस फेमस एक्ट्रेस की मां, सालों बाद किया खुलासा, बोलीं- वो मेरे दादाजी…

फेमस एक्ट्रेस सुकीर्ति कांडपाल ने शेयर की फोटो
Actress Sukirti Kandpal: टीवी सीरियल 'दिल मिल गए' से घर-घर में मशहूर हुईं एक्ट्रेस सुकीर्ति कांडपाल इन दिनों सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं, उन्होंने कुछ ऐसा बताया है जिसे सुनकर किसी को यकीन नहीं हो रहा है। सुकीर्ति ने बताया है कि कैसे उनके परिवार का प्रसिद्ध संत नीम करोली बाबा से गहरा रिश्ता रहा है और बाबा उनकी मां को बेटा कहकर बुलाते थे यानी उनकी मां नीम करोली बाबा से मिल चुकी हैं और वह उन्हें दादा मानती हैं। साथ ही एक्ट्रेस ने ये भी बताया कि कैसे उनके आशीर्वाद ने उनके करियर में मदद की।
टीओआई डायलॉग्स-उत्तराखंड एडिशन में सुकीर्ति ने बताया कि आज भले ही दुनिया के बड़े-बड़े नाम जैसे मार्क जुकरबर्ग और स्टीव जॉब्स नीम करोली बाबा के आश्रम जाते हैं, लेकिन उनकी मां का तो उनसे सीधा संबंध था। सुकीर्ति ने बताया, "मार्क जुकरबर्ग और स्टीव जॉब्स तो काफी बाद में बाबा के दर्शन के लिए गए थे, लेकिन मेरी मां तो साक्षात उनसे मिली थीं और उनकी कहानियां हमें सुनाती थीं।
'प्यार की ये एक कहानी' और 'अनुपमा' जैसे शोज में काम कर चुकीं सुकीर्ति उत्तराखंड की रहने वाली हैं। उन्होंने अपने करियर के सफर को 'जादुई' बताया। उन्होंने कहा, "मेरा सफर दूसरों से काफी अलग रहा है। मेरे माता-पिता ने इसे मेरे लिए बहुत आसान बना दिया। 13 साल की उम्र में मेरे पिता ने मुझे पढ़ाई के लिए मुंबई भेज दिया। उस समय मैं एक्टिंग से जुड़ा कोई काम नहीं कर रही थी। मुझे बस इतना पता था कि मैं शायद एक एक्ट्रेस ही बनूंगी, और आखिरकार, मेरे पैरेंट्स भी मान गए। मेरे लिए यह जादुई सा था क्योंकि एक दिन मैं एक कैफे में बैठी थी, तभी 'दिल मिल गए' के एक क्रिएटिव ने मुझे देखा और मुझे उन्होंने फाइनल कर लिया।
सुकीर्ति ने आगे बताया, "एक्ट्रेस बनना मेरे लिए सच में एक जादुई अनुभव था। एक चीज, जिसने इस पूरे सफर में मेरी मदद की, वो है मेरी मां का नीम करोली बाबा से जुड़ाव। आज तक मैं किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिली, जिसका नीम करोली बाबा से वास्तविक जीवन में कोई संबंध रहा हो, लेकिन मेरी मां का संबंध जरूर था। वो मेरी मां को 'बेटा' कहते थे, और हमने दादाजी के रूप में उनकी कहानी सुनी है।'
सुकीर्ति ने नीम करोली बाबा की बात करते हुए ये भी कहा, "मेरी मां ने मुझे बहुत छोटी उम्र में ही हनुमान चालीसा सिखा दी थी। जब भी मुझे खुद पर संदेह होता था, उस विश्वास ने मेरी मदद की। मेरी मां नीम करोली बाबा से मिल चुकी थीं, उस समय उनके बारे में कोई नहीं जानता था। इसलिए मुझे लगता है कि उनका आशीर्वाद मेरे साथ है हमेशा।"
सुकीर्ति कांडपाल के करियर की बात करें तो उन्होंने 'अगले जनम मोहे बिटिया ही कीजो', 'कैसा ये इश्क है, अजब सा रिस्क है' और 'काला टीका' जैसे सुपरहिट टीवी शोज में भी काम किया है। वह 'दिल्ली वाली ठाकुर गर्ल्स' और 'स्टोरी 9 मंथ्स की' में भी नजर आईं हैं। हाल ही वह 'अनुपमा' में श्रुति आहूजा के रोल में नजर आईं थीं।
