नीम करोली बाबा से मिल चुकी हैं इस फेमस एक्ट्रेस की मां, सालों बाद किया खुलासा, बोलीं- वो मेरे दादाजी…

Neem Karoli Baba: फेमस एक्ट्रेस जो रातों-रात अपने एक टीवी सीरियल की वजह से फेमस हो गई थीं, उन्होंने आज अपने बचपन को लेकर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया है कि उनकी मां नीम करोली बाबा से मिल चुकी हैं और बाबा उन्हें बेटा कहकर बुलाते थे।

3 min read

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Oct 01, 2025

Actress Sukirti Kandpal reveals Mother Relation With Neem Karoli Baba

फेमस एक्ट्रेस सुकीर्ति कांडपाल ने शेयर की फोटो

Actress Sukirti Kandpal: टीवी सीरियल 'दिल मिल गए' से घर-घर में मशहूर हुईं एक्ट्रेस सुकीर्ति कांडपाल इन दिनों सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं, उन्होंने कुछ ऐसा बताया है जिसे सुनकर किसी को यकीन नहीं हो रहा है। सुकीर्ति ने बताया है कि कैसे उनके परिवार का प्रसिद्ध संत नीम करोली बाबा से गहरा रिश्ता रहा है और बाबा उनकी मां को बेटा कहकर बुलाते थे यानी उनकी मां नीम करोली बाबा से मिल चुकी हैं और वह उन्हें दादा मानती हैं। साथ ही एक्ट्रेस ने ये भी बताया कि कैसे उनके आशीर्वाद ने उनके करियर में मदद की।

सुकीर्ति कांडपाल ने सुनाई नीम करोली बाबा की कहानी (Actress Sukirti Kandpal On Neem Karoli Baba)

टीओआई डायलॉग्स-उत्तराखंड एडिशन में सुकीर्ति ने बताया कि आज भले ही दुनिया के बड़े-बड़े नाम जैसे मार्क जुकरबर्ग और स्टीव जॉब्स नीम करोली बाबा के आश्रम जाते हैं, लेकिन उनकी मां का तो उनसे सीधा संबंध था। सुकीर्ति ने बताया, "मार्क जुकरबर्ग और स्टीव जॉब्स तो काफी बाद में बाबा के दर्शन के लिए गए थे, लेकिन मेरी मां तो साक्षात उनसे मिली थीं और उनकी कहानियां हमें सुनाती थीं।

पहला सीरियल मिलना किसी चमत्कार से कम नहीं (Sukirti Kandpal First Show)

'प्यार की ये एक कहानी' और 'अनुपमा' जैसे शोज में काम कर चुकीं सुकीर्ति उत्तराखंड की रहने वाली हैं। उन्होंने अपने करियर के सफर को 'जादुई' बताया। उन्होंने कहा, "मेरा सफर दूसरों से काफी अलग रहा है। मेरे माता-पिता ने इसे मेरे लिए बहुत आसान बना दिया। 13 साल की उम्र में मेरे पिता ने मुझे पढ़ाई के लिए मुंबई भेज दिया। उस समय मैं एक्टिंग से जुड़ा कोई काम नहीं कर रही थी। मुझे बस इतना पता था कि मैं शायद एक एक्ट्रेस ही बनूंगी, और आखिरकार, मेरे पैरेंट्स भी मान गए। मेरे लिए यह जादुई सा था क्योंकि एक दिन मैं एक कैफे में बैठी थी, तभी 'दिल मिल गए' के एक क्रिएटिव ने मुझे देखा और मुझे उन्होंने फाइनल कर लिया।

मेरी मां को कहते थे नीम करोली बाबा बेटा (Sukirti Kandpal Mother Relation With Neem Karoli Baba)

सुकीर्ति ने आगे बताया, "एक्ट्रेस बनना मेरे लिए सच में एक जादुई अनुभव था। एक चीज, जिसने इस पूरे सफर में मेरी मदद की, वो है मेरी मां का नीम करोली बाबा से जुड़ाव। आज तक मैं किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिली, जिसका नीम करोली बाबा से वास्तविक जीवन में कोई संबंध रहा हो, लेकिन मेरी मां का संबंध जरूर था। वो मेरी मां को 'बेटा' कहते थे, और हमने दादाजी के रूप में उनकी कहानी सुनी है।'

हनुमान चालीसा ने बदली जिंदगी

सुकीर्ति ने नीम करोली बाबा की बात करते हुए ये भी कहा, "मेरी मां ने मुझे बहुत छोटी उम्र में ही हनुमान चालीसा सिखा दी थी। जब भी मुझे खुद पर संदेह होता था, उस विश्वास ने मेरी मदद की। मेरी मां नीम करोली बाबा से मिल चुकी थीं, उस समय उनके बारे में कोई नहीं जानता था। इसलिए मुझे लगता है कि उनका आशीर्वाद मेरे साथ है हमेशा।"

सुकीर्ति कांडपाल के करियर की बात करें तो उन्होंने 'अगले जनम मोहे बिटिया ही कीजो', 'कैसा ये इश्क है, अजब सा रिस्क है' और 'काला टीका' जैसे सुपरहिट टीवी शोज में भी काम किया है। वह 'दिल्ली वाली ठाकुर गर्ल्स' और 'स्टोरी 9 मंथ्स की' में भी नजर आईं हैं। हाल ही वह 'अनुपमा' में श्रुति आहूजा के रोल में नजर आईं थीं।

TV News

Published on:

01 Oct 2025 03:34 pm

Hindi News / Entertainment / TV News / नीम करोली बाबा से मिल चुकी हैं इस फेमस एक्ट्रेस की मां, सालों बाद किया खुलासा, बोलीं- वो मेरे दादाजी…

