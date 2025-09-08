अली गोनी ने अपने धर्म की वजह से नहीं कहा था ‘बप्पा मोरिया’, 4 दिन बाद बताया सच

Aly Goni Video: टीवी के फेमस एक्टर अली गोनी इन दिनों एक विवाद को लेकर सुर्खियों में हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वह अपनी गर्लफ्रेंड जैस्मिन भसीन के साथ गणपति सेलिब्रेशन में शामिल हुए थे। वीडियो में जहां जैस्मिन 'गणपति बप्पा मोरिया' बोल रही थीं, वहीं अली शांत खड़े थे और इधर-उधर देख रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें खूब ट्रोल किया गया। उन पर धर्म के प्रति सम्मान न दिखाने का आरोप लगाया। अब खुद अली ने इस पूरे मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ी है और बताया है कि आखिर क्यों उन्होंने बप्पा मोरिया नहीं कहा…
गणपति उत्सव के दौरान अली गोनी और जैस्मिन भसीन गणपति पंडाल में दर्शन के लिए गए थे। उनके साथ उनकी दोस्त निया शर्मा भी मौजूद थी। इस दौरान का एक ही वीडियो वायरल हुआ था। अब उसी को लेकर अली ने 'फिल्मीज्ञान' को एक इंटरव्यू दिया। इसमें अली गोनी ने इस मुद्दे पर बात की। उन्होंने कहा, “यह मेरा पहला मौका था जब मैं गणेश पूजा में गया था। इससे पहले मैं कभी किसी गणपति पंडाल में नहीं गया था। उस वक्त मैं अपने ख्यालों में थे मैं कुछ और सोच रहा था। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मेरी इस खामोशी को लेकर इतनी बड़ी बात बन जाएगी।”
अली ने आगे कहा, “मेरे धर्म में इसकी इजाजत नहीं है। हम पूजा नहीं करते। हम दुआ करते हैं, नमाज पढ़ते हैं और सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। कुरान में यही लिखा है और हम हर धर्म का सम्मान करते रहेंगे। मैं भी करता हूं।” अब अली गोनी के इस बयान के बाद उनके फैंस उनका समर्थन कर रहे हैं। इस मामले ने एक बार फिर यह बहस छेड़ दी है कि क्या सोशल मीडिया पर हर छोटी बात को लेकर किसी को जज करना सही है?