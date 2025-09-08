Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

TV न्यूज

अली गोनी ने अपने धर्म की वजह से नहीं कहा था ‘बप्पा मोरिया’, 4 दिन बाद बताया सच

Aly Goni Video: अली गोनी का हाल ही में एक वीडियो आया था जिसमें उन्होंने बप्पा मोरिया नहीं कहा था उसी पर एक्टर ने अपना बयान दिया है और बप्पा मोरिया न कहने के पीछे अपने धर्म को वजह बताया है।

मुंबई

Priyanka Dagar

Sep 08, 2025

Aly Goni reaction on why Avoiding Ganpati Bappa
अली गोनी की एक्स से ली गई तस्वीर

Aly Goni Video: टीवी के फेमस एक्टर अली गोनी इन दिनों एक विवाद को लेकर सुर्खियों में हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वह अपनी गर्लफ्रेंड जैस्मिन भसीन के साथ गणपति सेलिब्रेशन में शामिल हुए थे। वीडियो में जहां जैस्मिन 'गणपति बप्पा मोरिया' बोल रही थीं, वहीं अली शांत खड़े थे और इधर-उधर देख रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें खूब ट्रोल किया गया। उन पर धर्म के प्रति सम्मान न दिखाने का आरोप लगाया। अब खुद अली ने इस पूरे मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ी है और बताया है कि आखिर क्यों उन्होंने बप्पा मोरिया नहीं कहा…

क्या था पूरा मामला? (Aly Goni Bappa Morya Video)

गणपति उत्सव के दौरान अली गोनी और जैस्मिन भसीन गणपति पंडाल में दर्शन के लिए गए थे। उनके साथ उनकी दोस्त निया शर्मा भी मौजूद थी। इस दौरान का एक ही वीडियो वायरल हुआ था। अब उसी को लेकर अली ने 'फिल्मीज्ञान' को एक इंटरव्यू दिया। इसमें अली गोनी ने इस मुद्दे पर बात की। उन्होंने कहा, “यह मेरा पहला मौका था जब मैं गणेश पूजा में गया था। इससे पहले मैं कभी किसी गणपति पंडाल में नहीं गया था। उस वक्त मैं अपने ख्यालों में थे मैं कुछ और सोच रहा था। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मेरी इस खामोशी को लेकर इतनी बड़ी बात बन जाएगी।”

ये भी पढ़ें

दीपिका कक्कड़ की आ गई ब्लड टेस्ट रिपोर्ट, रोते हुए बोलीं- जो टेबलेट मैं ले रही हूं वो…
TV न्यूज
Dipika Kakar cancer

अली ने कहा- 'मैं अपने ख्यालों में था' (Aly Goni React On Bappa morya Video)

अली ने आगे कहा, “मेरे धर्म में इसकी इजाजत नहीं है। हम पूजा नहीं करते। हम दुआ करते हैं, नमाज पढ़ते हैं और सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। कुरान में यही लिखा है और हम हर धर्म का सम्मान करते रहेंगे। मैं भी करता हूं।” अब अली गोनी के इस बयान के बाद उनके फैंस उनका समर्थन कर रहे हैं। इस मामले ने एक बार फिर यह बहस छेड़ दी है कि क्या सोशल मीडिया पर हर छोटी बात को लेकर किसी को जज करना सही है?

ये भी पढ़ें

2 घंटे 20 मिनट की इस बोल्ड फिल्म के आगे फेल है सभी मूवीज, अब YouTube पर मचा रही है बवाल
बॉलीवुड
Bhouri Movie On Youtube

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

TV News

Updated on:

08 Sept 2025 08:16 am

Published on:

08 Sept 2025 08:10 am

Hindi News / Entertainment / TV News / अली गोनी ने अपने धर्म की वजह से नहीं कहा था ‘बप्पा मोरिया’, 4 दिन बाद बताया सच

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट