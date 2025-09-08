अली गोनी ने अपने धर्म की वजह से नहीं कहा था ‘बप्पा मोरिया’, 4 दिन बाद बताया सच

गणपति उत्सव के दौरान अली गोनी और जैस्मिन भसीन गणपति पंडाल में दर्शन के लिए गए थे। उनके साथ उनकी दोस्त निया शर्मा भी मौजूद थी। इस दौरान का एक ही वीडियो वायरल हुआ था। अब उसी को लेकर अली ने 'फिल्मीज्ञान' को एक इंटरव्यू दिया। इसमें अली गोनी ने इस मुद्दे पर बात की। उन्होंने कहा, “यह मेरा पहला मौका था जब मैं गणेश पूजा में गया था। इससे पहले मैं कभी किसी गणपति पंडाल में नहीं गया था। उस वक्त मैं अपने ख्यालों में थे मैं कुछ और सोच रहा था। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मेरी इस खामोशी को लेकर इतनी बड़ी बात बन जाएगी।”