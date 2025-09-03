अली गोनी ने नहीं बोला ‘बप्पा मोरिया’, Video देख भड़के यूजर्स, करने लगे हिंदू-मुस्लिम

Aly Goni Video: टीवी के फेमस कपल जैस्मिन भसीन और अली गोनी का वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहा है। हर यूजर इसे देखकर हिंदू-मुस्लिम की बातें कर रहा है। जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें गणेश चतुर्थी का जश्न मनाया जा रहा था और इस वीडियो में अली के साथ उनकी गर्लफ्रेंड जैस्मिन और दोस्त निया शर्मा भी नजर आ रहा है। इस दौरान जैस्मिन भसीन और निया शर्मा गणपति बप्पा मोरया बोल रही हैं। वहीं, अली गोनी चुपचाप खड़े हैं और इधर-उधर देख रहे हैं। जैसे ही ये वीडियो सामने आया, सोशल मीडिया पर अली गोनी की कास्ट और मुस्लिम होने को लेकर ट्रोल किया जा रहा है। लोग उन्हें लेकर भद्दे कमेंट भी कर रहे हैं।