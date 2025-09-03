Patrika LogoSwitch to English

अली गोनी ने नहीं बोला ‘बप्पा मोरिया’, Video देख भड़के यूजर्स, करने लगे हिंदू-मुस्लिम

Aly Goni Video: जैस्मिन भसीन और अली गोनी की जोड़ी को हमेशा यूजर्स प्यार देते हैं, लेकिन इस बार अली को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है, ऐसा इसलिए क्योंकि अली ने गणेश विसर्जन के मौके पर बप्पा मोरिया बोलने पर चुप्पी साधी रखी। इसका वीडियो वायरल हो रहा है।

मुंबई

Priyanka Dagar

Sep 03, 2025

Aly Goni trolled
अली गोनी, जैस्मिन भसीन और निया शर्मा की एक्स से ली गई तस्वीर

Aly Goni Video: टीवी के फेमस कपल जैस्मिन भसीन और अली गोनी का वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहा है। हर यूजर इसे देखकर हिंदू-मुस्लिम की बातें कर रहा है। जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें गणेश चतुर्थी का जश्न मनाया जा रहा था और इस वीडियो में अली के साथ उनकी गर्लफ्रेंड जैस्मिन और दोस्त निया शर्मा भी नजर आ रहा है। इस दौरान जैस्मिन भसीन और निया शर्मा गणपति बप्पा मोरया बोल रही हैं। वहीं, अली गोनी चुपचाप खड़े हैं और इधर-उधर देख रहे हैं। जैसे ही ये वीडियो सामने आया, सोशल मीडिया पर अली गोनी की कास्ट और मुस्लिम होने को लेकर ट्रोल किया जा रहा है। लोग उन्हें लेकर भद्दे कमेंट भी कर रहे हैं।

अली गोनी के वीडियो पर भड़के यूजर्स (Aly Goni Video)

अली गोनी के इस वीडियो में सभी सितारे गणेश जी की भक्ति में डूबे हुए हैं। वही, वीडियो में निया शर्मा व्हाइट और गोल्डन कलर के सूट में नजर आ रही हैं। जैस्मिन भसीन ने भी पिंक और येलो कलर का सूट पहना हुआ है जिसमें वह बेहद सुंदर नजर आ रही हैं। अली गोनी ने भी ब्लू रंग का कुर्ता पहना हुआ है और अली गोनी कुछ चबाते हुए दिख रहे हैं। इसी बीच का ये वीडियो है जो वायरल हो रहा है। जिसे देखकर लोगों ने कमेंट की लाइन लगा दी है। कोई उनकी तरफदारी कर रहा है तो कोई उन्हें भला बुरा कह रहा है।

अली गोनी को मुस्लिम होने पर किया जा रहा ट्रोल (Aly Goni Trolling)

इस वीडियो को शेयर करते हुए लोग अली गोनी को ट्रोल कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, "धर्मनिरपेक्षता अली के चेहरे पर नजर आ रही है। दूसरे ने लिखा, "असली मुस्लिम है ये।" तीसरे ने लिखा, "इसका नाम ही अली है ये कोई सनातनी नहीं है।" तीसरे ने लिखा, "वो अल्लाह अकबर बोलेगा।" चौथे ने लिखा, "जैस्मिन अभी भी टाइम है तय करने का।" वहीं एक यूजर ने लिखा है कि अली के चेहरे पर अहंकार नजर आ रहा है। एक अन्य ने लिखा, "अली के चेहरे पर नजर आ रहा है कि वो असहज महसूस कर रहे हैं।"

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो

वहीं, कई ऐसे भी लोग है जो अली गोनी की तारीफ कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा कि कोई किसी को फोर्स नहीं कर सकता है। अली की मर्जी है कि वो बोलना चाहते हैं या नहीं। वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा कि किसी के धर्म की इज्जत करने का ये मतलब नहीं कि आप उसको फॉलो भी करें। एक अन्य यूजर ने लिखा कि सच बोलूं तो वो अली दूसरे धर्म के हैं। वो वहां अपने दोस्तों के साथ खड़े हैं। ये बहुत ही अच्छी चीज है।

गणेश चतुर्थी 2025 | Ganesh Chaturthi 2025

TV News

Published on:

03 Sept 2025 01:43 pm

Hindi News / Entertainment / TV News / अली गोनी ने नहीं बोला ‘बप्पा मोरिया’, Video देख भड़के यूजर्स, करने लगे हिंदू-मुस्लिम

