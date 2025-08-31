Bigg Boss 19 में फरहाना की री-एंट्री से बसीर अली की उड़ी नींद, कहा- मुझसे दूर रहो...

Bigg Boss 19 Update: 'बिग बॉस 19' अपना पहला हफ्ता पूरा करने जा रहा है और वीकेंड का वार एपिसोड से पहले ही घर में घमासान मच गया है। पहले कैप्टेंसी टास्क में ही घरवाले आपस में भिड़ गए। लंबे झगड़े के बाद कुनिका सदानंद को 'Bigg Boss 19' का पहला कैप्टन बनने का मौका मिला है। लेकिन इस सब के बीच सबसे बड़ा ड्रामा तब हुआ जब फरहाना भट्ट की घर में दोबारा एंट्री हुई। फरहाना को पहले बसीर अली ने अनडिजर्विंग कंटेस्टेंट बताकर घर से बाहर करवा दिया था।
फरहाना की दोबारा एंट्री ने पूरे घर में अफरा-तफरी मचा दी। बता दें कि वह आते ही बसीर अली से भिड़ गई और उनकी बहस जल्द ही एक तीखी लड़ाई में बदल गई। दोनों एक-दूसरे पर चिल्लाने और गालियां देने लगे। फरहाना ने बसीर को नीचा दिखाते हुए कहा, 'तुमने कहा था कि मैं तुम्हारे टाइप की नहीं हूं, तुम मुझसे दूर रहो'। बता दें कि इससे पहले फरहाना के आरोपों से गुस्साए बसीर ने उनसे दूर रहने के लिए कहा था और कहा, 'दूर हट, गटर… खाना खाके कूड़ेदान में रहो।'
लेकिन फरहाना के घर में आने के बाद भी बसीर अली अभी भी अपनी उसी बात पर अड़े हैं कि फरहाना शो में आने लायक नहीं हैं। इधर, फरहाना भड़क उठती हैं और बसीर पर बरस पड़ती हैं। फरहाना ने बसीर से यहां तक कह दिया कि वह उसके पास भी ना भटके। अब घर में सबसे बड़ी दुश्मनी अगर किन्हीं दो कंटेस्टेंट के बीच है तो वो फरहाना और बसीर के बीच ही है।
बता दें कि कैप्टेंसी टास्ट के दौरान कुनिका ने जीशन को जमकर लताड़ा, क्योंकि उसने घर की टाइल्स तोड़ दी थीं। इधर तान्या मित्तल और अशनूर कौर में भी तीखी नोकझोंक हुई और बाद में दोनों दोस्त बन गईं। तान्या फिर अशनूर को टाइल तोड़ने को कहती है, जिस पर जीशन गर्म हो जाते हैं।
वहीं अभिषेक बजाज टास्क के दौरान कुनिका की टाइल तोड़ने की कोशिश में लग जाते हैं, लेकिन बसीर टाइल पर लेटकर उसे बचाते हैं, जिससे मामला और गर्म हो जाता है और बात हाथापाई पर आ जाती है। दरअसल 'Bigg Boss 19' में पहले हफ्ते में ही इतना ड्रामा देखने को मिल रहा है, जिससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि आगे शो में और भी कई ट्विस्ट और टर्न देखने को मिलेंगे।