Bigg Boss 19 में फरहाना की री-एंट्री से बसीर अली की उड़ी नींद, कहा- मुझसे दूर रहो...

फरहाना की दोबारा एंट्री ने पूरे घर में अफरा-तफरी मचा दी। बता दें कि वह आते ही बसीर अली से भिड़ गई और उनकी बहस जल्द ही एक तीखी लड़ाई में बदल गई। दोनों एक-दूसरे पर चिल्लाने और गालियां देने लगे। फरहाना ने बसीर को नीचा दिखाते हुए कहा, 'तुमने कहा था कि मैं तुम्हारे टाइप की नहीं हूं, तुम मुझसे दूर रहो'। बता दें कि इससे पहले फरहाना के आरोपों से गुस्साए बसीर ने उनसे दूर रहने के लिए कहा था और कहा, 'दूर हट, गटर… खाना खाके कूड़ेदान में रहो।'