Bigg Boss 14: जैस्मिन भसीन के आउट होते ही इन अभिनेत्रियों ने की बिग बॉस के विजेता की घोषणा, बताया किसकी जीत है पक्की

नई दिल्ली | बिग बॉस 14 (Bigg Boss 14) में इस बार वीकेंड का वार सभी के लिए बेहद इमोशनल रहा। जैस्मिन भसीन (Jasmin Bhasin) के एविक्शन ने कई लोगों ने शॉक्ड कर दिया। यहां तक कि सलमान खान (Salman Khan) भी जैस्मिन के एलिमिनेशन पर रोते हुए दिखाई दिए। जैस्मिन के जाने पर अली गोनी (Aly Goni) बुरी तरह से टूटते हुए दिखाई दिए। वो जैस्मिन को पकड़कर रो रहे थे जिससे सभी घरवालें बहुत भावुक हो गए। वहीं अब जब जैस्मिन आउट हो गई हैं तो विनर को लेकर भी कयास लगाए जाने लगे हैं। पिछले दिनों राखी सावंत घर की कैप्टन बन गई थीं और उनका खेल दर्शकों को बेहद पसंद आ रहा है। वहीं टीवी सीरियल एक्ट्रेस काम्या पंजाबी (Kamya Punjabi) और देवोलीना भट्टाचार्जी (Devoleena Bhattacharjee) ने विजेता की घोषणा कर दी है।

शादी के बाद करीना कपूर के प्यार में पड़ गए थे Hrithik Roshan, कंगना रनौत से रहा था सीक्रेट अफेयर

Yaa like even not trophy but the cash..Its just that winner gets a good amount so i wished..But even i know jeetegi toh Rubi hi 🥰👸🏻 https://t.co/9XsLHVUHs1