Bigg Boss 19 के इस कंटेस्टेंट ने दीवाली के फुसकी बम को भी छोड़ा पीछे, मिड वीक में जज जानें किसको दिखाएंगे मुख्य द्वार

Bigg Boss 19 (सोर्स: X)
Bigg Boss 19: सलमान खान का विवादित शो Bigg Boss 19 अब अपने आखिरी पड़ाव की ओर बढ़ रहा है। केवल19 कंटेस्टेंट्स के साथ शुरू हुए इस सीजन में अब सिर्फ 14 कंटेस्टेंट्स ही बचे हैं। इस हफ्ते नॉमिनेशन में गौरव खन्ना, मालती चहर, नीलम गिरी और मृदुल तिवारी पर एविक्शन की तलवार लटक रही है।
लेकिन इस वीकेंड पर दिवाली होने के कारण, सलमान खान वीकेंड के वार में किसी भी कंटेस्टेंट को बेघर नहीं करने वाले है। बता दें कि 'बिग बॉस 19' का शो है तो ट्विस्ट तो जरूर आएगा। दिवाली पर भले ही कोई कंटेस्टेंट बाहर न हो, लेकिन मिड वीक एविक्शन में एक कंटेस्टेंट का सफर जरूर खत्म होगा
दरअसल, 'बिग बॉस 19' की 9वें हफ्ते में सलमान खान के शो से जो कंटेस्टेंट आउट हो जाएगा। बता दें कि मालती चहर इस सीजन में शहबाज बदेशा के बाद दूसरी वाइल्ड कार्ड एंट्री बनकर बीते हफ्ते ही घर में एंटर हुई थीं। हालांकि, चारों नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट में से उनका गेम ऑडियंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है और सोशल मीडिया पर उन्हें सिर्फ 10% लोगों ने वोट्स किए हैं, जिससे उनके जाने के चांस सबसे ज्यादा हैं, लेकिन इस पर अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है।
इतना ही नहीं, दिवाली वीक होने के कारण मालती चहर को इस सीजन का 'फुसकी बम' कहा जा रहा है। दरअसल, जब मालती ने 'बिग बॉस 19' के घर में कदम रखा था, तो वो बहुत ही मजबूत पर्सनैलिटी लग रही थीं, पहले ही हफ्ते में गेम उनके इर्द-गिर्द घूमने लगा था, लेकिन अब धीरे-धीरे उनका गेम फीका पड़ रहा है।
जब भी नेहल और फरहाना उनसे बहस करने आती हैं, तो या तो वो उन्हें इग्नोर करती हैं या फिर सामने शहबाज और अमाल मलिक को खड़ा कर देती हैं, जिसके बाद फैंस को ये लगने लगा है कि तान्या मित्तल और नीलम की तरह वो भी दूसरे के कंधे पर बंदूक रखकर चला रही हैं। ऐसे में अगर मालती का या तान्या मित्तल और नीलम एविक्शन होता है तो ये कोई चौंकाने वाली बात नहीं होगी।
