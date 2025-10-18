Bigg Boss 19 के इस कंटेस्टेंट ने दीवाली के फुसकी बम को भी छोड़ा पीछे, मिड वीक में जज जानें किसको दिखाएंगे मुख्य द्वार

दरअसल, 'बिग बॉस 19' की 9वें हफ्ते में सलमान खान के शो से जो कंटेस्टेंट आउट हो जाएगा। बता दें कि मालती चहर इस सीजन में शहबाज बदेशा के बाद दूसरी वाइल्ड कार्ड एंट्री बनकर बीते हफ्ते ही घर में एंटर हुई थीं। हालांकि, चारों नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट में से उनका गेम ऑडियंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है और सोशल मीडिया पर उन्हें सिर्फ 10% लोगों ने वोट्स किए हैं, जिससे उनके जाने के चांस सबसे ज्यादा हैं, लेकिन इस पर अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है।