Bigg Boss 19: महाकुंभ से फेमस हुई ये हसीना भी आ सकती है शो में नजर, इस वकील का नाम हुआ कंफर्म!

बिग बॉस 19 से पहले के जो सीजन रहे हैं उनमें देखा गया है कि यूट्यूबर्स, सेलिब्रिटी और सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर के साथ ही वकील भी शो का हिस्सा रहे हैं। इस बार भी यही होने की उम्मीद है जी हां! बिग बॉस 19 के सीजन में इस बार एक फेमस वकील की एंट्री कंफर्म बताई जा रही है। शो के लिए इस बार फेमस लॉयर अली काशिफ खान का नाम सामने आ रहा है, लेकिन उनकी तरफ से इसपर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। वहीं, इन दोनों कंटेस्टेंट के नाम biggboss.tazakhabar नाम के एक इंस्टाग्राम पेज से सामने आए हैं। उनका कहना है कि तान्या मित्तल और फेमस लॉयर अली काशिफ खान दोनों घर में शामिल हो सकते हैं।