Bigg Boss 19: महाकुंभ से फेमस हुई ये हसीना भी आ सकती है शो में नजर, इस वकील का नाम हुआ कंफर्म!

Bigg Boss 19 Contestants: सलमान खान के शो बिग बॉस 19 का कौन-कौन हिस्सा बन सकता है उनका नाम सामने आ रहा है, इस लिस्ट में अब जो नाम आया है उसमें महाकुंभ से चर्चा में आई इस हसीना का नाम भी है।

मुंबई

Priyanka Dagar

Aug 18, 2025

Bigg Boss 19 Contestant
बिग बॉस 19 के प्रोमो से ली गई तस्वीर

Salman Khan Show Bigg Boss 19: टीवी और ओटीटी पर आए बिग बॉस के सभी 18 सीजन काफी पसंद किए गए हैं। इस शो को सबसे ज्यादा बार सलमान खान ने होस्ट किया। अब एक बार फिर सीजन 19 आने वाला है, इस बार भी इस शो को सलमान खान ही होस्ट करते नजर आने वाले हैं। जिसका प्रीमियर 24 अगस्त को होगा, लेकिन उससे पहले घर में कौन शामिल हो सकता है उसमे कई स्टार्स के नाम सामने आ रहे हैं। ऐसे में जो नाम अब सामने आया है वह हसीना महाकुंभ से सोशल मीडिया पर छा गई थी। साथ ही एक वकील की एंट्री भी शो में इस बार कंफर्म बताई जा रही है।

बिग बॉस 19 में इस हसीना की हो सकती है एंट्री (Salman Khan Show Bigg Boss 19)

बिग बॉस 19 के घर में जाने के लिए जिस महाकुंभ गर्ल का नाम सामने आ रहा है वह कोई और नहीं बल्कि तान्या मित्तल का हैं। तान्या एक सोशल मीडिया स्टार हैं। तान्या केवल एक सफल सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर ही नहीं, बल्कि एक बिजनेसवुमन भी हैं। वह अपनी सादगी के लिए हमेशा चर्चा में रहती हैं। वहीं, तान्या मित्तल को महाकुंभ गर्ल इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जो इस बार प्रयागराज में महाकुंभ हुआ था। उसमें भगदड़ मची थी और तान्या भी उसी भगदड़ में मौजूद थीं।

तान्या मित्तल बन सकती हैं घर की सदस्य (Tanya Mittal News)

तान्या ने महाकुंभ के समय काफी सुर्खियां बटोरी थी। भगदड़ के दौरान तान्या ने न सिर्फ अपनी जान बचाई थी बल्कि वह लोगों की भी मदद करती भी नजर आईं थीं। अब सलमान खान के शो बिग बॉस 19 के लिए तान्या का नाम कंफर्म बताया जा रहा है, लेकिन तान्या की तरफ से शो में जाने को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।

बिग बॉस 19 में इस फेमस वकील का नाम भी आया सामने (Advocate Ali Kaashif Khan)

बिग बॉस 19 से पहले के जो सीजन रहे हैं उनमें देखा गया है कि यूट्यूबर्स, सेलिब्रिटी और सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर के साथ ही वकील भी शो का हिस्सा रहे हैं। इस बार भी यही होने की उम्मीद है जी हां! बिग बॉस 19 के सीजन में इस बार एक फेमस वकील की एंट्री कंफर्म बताई जा रही है। शो के लिए इस बार फेमस लॉयर अली काशिफ खान का नाम सामने आ रहा है, लेकिन उनकी तरफ से इसपर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। वहीं, इन दोनों कंटेस्टेंट के नाम biggboss.tazakhabar नाम के एक इंस्टाग्राम पेज से सामने आए हैं। उनका कहना है कि तान्या मित्तल और फेमस लॉयर अली काशिफ खान दोनों घर में शामिल हो सकते हैं।

Published on:

18 Aug 2025 09:12 am

Hindi News / Entertainment / TV News / Bigg Boss 19: महाकुंभ से फेमस हुई ये हसीना भी आ सकती है शो में नजर, इस वकील का नाम हुआ कंफर्म!

