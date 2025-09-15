Bigg Boss 19: ‘बिग बॉस’ के घर में ऐसा पहली बार! इन कंटेस्टेंट के बीच छिड़ी जंग, पलटा पूरा गेम

इस पर अभिषेक ने पलटवार करते हुए कहा, " चुप करो सम्मान कमाया जाता है, मांगा नहीं जाता समझे।" इसके बाद शहबाज, जो कुनिका के काफी करीब हैं, तुरंत उनकी तरफदारी करने आ गए। उन्होंने अभिषेक पर पाखंड और झूठ का आरोप लगाया और कहा कि अभिषेक हमेशा कुनिका से खाना मांगते हैं और अब उनका अपमान कर रहे हैं। इस पर बहस और तेज हो गई और अभिषेक ने शहबाज को "अपनी हद में रहने" की चेतावनी दी। देखते ही देखते कुछ ही पलों में, झगड़ा फिजिकल हो गया और दोनों एक-दूसरे को धक्का देने लगे। घरवाले बीच-बचाव करने दौड़े और 'बिग बॉस' को स्थिति को काबू में करने के लिए अनाउंस करना पड़ा।