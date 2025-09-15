Bigg Boss 19: ‘बिग बॉस’ के घर में ऐसा पहली बार! इन कंटेस्टेंट के बीच छिड़ी जंग, पलटा पूरा गेम

Abhishek vs Shehbaz Nominated: 'बिग बॉस 19' के घर में खाने को लेकर हुई मामूली बहस ने ऐसा रूप ले लिया कि इतिहास ही बन गय। बता दें कि अभिषेक बजाज और शहबाज बदेशा के बीच किचन में शुरू हुई कहासुनी इतनी बढ़ गई कि दोनों के बीच हाथापाई शुरु हो गई। इसके बाद 'बिग बॉस 19' ने दोनों को पूरे सीजन के लिए नॉमिनेट कर दिया है। ये 'बिग बॉस' के घर के इतिहास में सबसे कड़ी सजाओं में से एक है।
दरअसल, 'बिग बॉस तक' के अनुसार, झगड़े की शुरुआत तब हुई जब कैप्टन अमाल मलिक और नेहल के बीच खाना बनाने को लेकर बहस हुई। इसके बाद कुनिका ने अपनी निराशा जताई कि अमाल ने किचन का दराज साफ करने के लिए बार-बार कहने पर भी ध्यान नहीं दिया। साथ ही कुनिका ने कहा कि अमाल और अभिषेक 'झूठा सम्मान' दिखा रहे हैं।
इस पर अभिषेक ने पलटवार करते हुए कहा, " चुप करो सम्मान कमाया जाता है, मांगा नहीं जाता समझे।" इसके बाद शहबाज, जो कुनिका के काफी करीब हैं, तुरंत उनकी तरफदारी करने आ गए। उन्होंने अभिषेक पर पाखंड और झूठ का आरोप लगाया और कहा कि अभिषेक हमेशा कुनिका से खाना मांगते हैं और अब उनका अपमान कर रहे हैं। इस पर बहस और तेज हो गई और अभिषेक ने शहबाज को "अपनी हद में रहने" की चेतावनी दी। देखते ही देखते कुछ ही पलों में, झगड़ा फिजिकल हो गया और दोनों एक-दूसरे को धक्का देने लगे। घरवाले बीच-बचाव करने दौड़े और 'बिग बॉस' को स्थिति को काबू में करने के लिए अनाउंस करना पड़ा।
बता दें कि झगड़े की फुटेज देखने के बाद, मेकर्स ने सख्त फैसला लिया कि अभिषेक बजाज और शहबाज बदेशा पूरे सीजन के लिए एलिमिनेशन के लिए नॉमिनेट रहेंगे, चाहे वीकेंड का टास्क या परफॉर्मेंस कैसी भी हो। इस सजा ने घर में सबको हिला कर रख दिया है और 'बिग बॉस 19' के अंदर हिंसा के लिए जीरो-टॉलरेंस पॉलिसी को बताया है।